Жители Незалежной хотят наладить отношения с Россией

Неприятная новость для президента Украины Петра Порошенко – каждый шестой гражданин страны положительно относится к лидеру РФ Владимиру Путину.

Неутешительные результаты озвучили социологи. Восстановить связи с Москвой не прочь 16 процентов жителей Незалежной.

"В основном, конечно, это подконтрольная часть Донбасса, восточная и южная Украина. Эти люди, положительно относятся к Путину, к России, они выступают за восстановление всех этих связей" – заявил в эфире "Обозреватель-ТВ" руководитель украинской социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

В преддверии президентских и парламентских выборов, которые должный пройти весной и осенью 2019 года, противники нашей страны почувствовали себя неуютно. Ведь это означает, что в Верховную раду вполне может пройти пророссийская партия, отметил украинский эксперт.