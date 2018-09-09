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Перед выборами украинцы заявили о симпатии к Путину

Владимир Путин. Фото: Global Look Press
Жители Незалежной хотят наладить отношения с Россией

Неприятная новость для президента Украины Петра Порошенко – каждый шестой гражданин страны положительно относится к лидеру РФ Владимиру Путину.

Неутешительные результаты озвучили социологи. Восстановить связи с Москвой не прочь 16 процентов жителей Незалежной.

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"В основном, конечно, это подконтрольная часть Донбасса, восточная и южная Украина. Эти люди, положительно относятся к Путину, к России, они выступают за восстановление всех этих связей" – заявил в эфире "Обозреватель-ТВ" руководитель украинской социологической группы "Рейтинг" Алексей Антипович.

В преддверии президентских и парламентских выборов, которые должный пройти весной и осенью 2019 года, противники нашей страны почувствовали себя неуютно. Ведь это означает, что в Верховную раду вполне может пройти пророссийская партия, отметил украинский эксперт.

Виктория БАЛАЯН
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