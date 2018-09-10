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В Киеве объяснили убийство Захарченко

Александр Захарченко. Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
продолжениеКиеву привиделось наступление России на Донбасс
Как утверждается, требовалась просто "символическая" смерть - все равно, чья

Лидера самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко ликвидировали, чтобы разжечь тлеющий конфликт в Донбассе. Об этом заявил украинский политолог Руслан Бортник.

"Почему не убивают представителей России в Донбассе, которые реально контролируют ситуацию? Командиры корпусов, куратор – почему на них нет покушений? Почему происходят покушения на политические символы: на Гиви, Моторолу, Беднова, Мозговой, Захарченко", – озадачился Бортник в эфире канала "Topinform". Он указал, что всем понятно – такими методами юго-восток Украины под управление Киева не вернуть.

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"Если бы Донбасс хотели вернуть в состав Украины даже военным путем, покушались бы на ключевые фигуры в управлении. Почему покушаются на символы? – задался политолог вопросом и сам же ответил. – Это только для эскалации ситуации".

По мнению Бортника, Захарченко не был самостоятельной фигурой, как и другие перечисленные личности. Они были марионетками, поэтому их ликвидация нужна была лишь для того, чтобы не дать Донбассу наладить спокойную жизнь. "Это попытка эскалировать ситуацию", – несколько раз повторил молодой украинский аналитик.

Глава ДНР Александр Захарченко погиб при теракте в центре Донецка 31 августа. 

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