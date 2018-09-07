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Назван новый состав кабмина ДНР

Свои посты удержали 15 министров

Сегодня временно исполняющий обязанности главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин провел кадровые перестановки в правительстве. Все министры назначены на посты с припиской – "И.о.".

С ней же вошли в состав кабмина и те, кто сохранил место. Это 15 министров. Все "перестроения" обозначены на официальном сайте ДНР.

Смена "власти" произошла в МЧС. И.о. главы спасательного ведомства стал Андрей Богомаз, сменивший на этом посту Алексея Кострубицкого.

Вместо Елены Радомской Минюст возглавил Юрий Сироватко, Минпром – Сергей Ильин. Ранее эту должность занимал Алексей Грановский. Руководить Министерством транспорта теперь будет Дмитрий Подлипанов. До него в этом кресле сидел Ростислав Маркелов.

Исполнять обязанности министра агропромышленной политики и продовольствия будет Владимир Горячев вместо Владимира Антонова, которого повысили до вице-премьера Совмина.

Главу Миндоходов Пушилин назначил в последнюю очередь. В кресло отстраненного от должности Александра Тимофеева сел Евгений Лавренов. 

Оксана ПОДТУРКИНА
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