Киеву привиделось наступление России на Донбасс

Блогеры пугают обывателей колоннами военной техники

Украинские активисты обвинили нашу страну в переброске в зону боевых действий колонны "КамАЗов" и средств радиоэлектронной борьбы. Передвижение грузовиков по территории самопровозглашенных республик они сочли доказательством вторжения РФ на Украину.



Своими ценными наблюдениями с читателями поделился днепровский волонтер и блогер Юрий Мысягин. На своей страничке в Facebook активист написал, что днем в пятницу, 7 сентября, жители Донецкой области (по всей видимости, той ее части, которая неподконтрольна Киеву) заметили автомобильную колонну в составе 12 грузовых автомобилей "КамАЗ", двух микроавтобусов и одного передвижного комплекса РЭБ.

"Скорее всего границу со стороны РФ колонна пересекла под утро. От границы передвигались только полями и уже были замечены в районе н. п. Кутейниково на переезде, на повороте по направлению на н. п. Моспино. От Моспино до Донецка рукой подать. Почти пригород", – сообщил Мысягин.

По мнению проницательного блогера, "российские оккупанты" тщательно маскировались. "Чтобы не обращали внимание, колонна шла с интервалом 3-5 км и по 2-3-1-2-1-3 КАМАЗа. В автомобилях находились люди в военной форме, скорее всего только солдаты, так как офицеры находились в двух микроавтобусах. Примерный возраст 25-45 лет. Это в моей стране такая "Гражданская война", – говорится в посте (орфография и пунктуация авторские).

Подобные сообщения, якобы полученные от местных жителей, не подтверждены ни фотографиями, ни видеозаписями. Однако это не помешало украинским СМИ тут же опубликовать "сенсационную" новость с броскими заголовками. Среди них, к примеру, есть такие: "Кремль готовится к эскалации: под Донецком заметили огромную колонну с российскими КамАЗами", "Очередное вторжение России: волонтер сообщил о прибытии на Донбасс военной колонны", "Россия ввела в Украину колонну военной техники и солдат: что происходит", "Ехали полями: На Донбасс прибыла крупная военная колонна из РФ".

На прошлой неделе украинские издания сообщали о переброске на Донбасс еще одной военной колонны из России. Ссылаясь на сведения, переданные миссией ОБСЕ, они писали о передвижении колонны из 10 грузовиков с крытыми брезентом грузовыми отсеками и еще четырех автомобилей сопровождения возле границы с Россией, в той зоне, где нет официального пункта пропуска.

"Все грузовики двигались в направлении международной границы между Украиной и Российской Федерацией по дороге без покрытия, ведущей через границу, тогда как четыре автомобиля сопровождения остались в Украине и поехали на север", – говорилось в отчете миссии.

Российская сторона на протяжении четырех лет настаивает на невмешательстве в конфликт на востоке Украины. Все граждане РФ, которая воюют на стороне Донецкой и Луганской народных республик, по официальной информации, прибывают в Донбасс частным порядком. Единственные грузы, которые Москва отправляет в зону конфликта, – это гуманитарная помощь.