Украина совершила радиоперехват

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Для Киева больше не существует секретов. Украинские "специалисты по коммуникационным специальностям, спутниковым технологиям и по компьютерной расшифровке" научились перехватывать информацию с российских спутников. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.
Выступая перед молодежью в Виннице, он рассказал, как некие силы "традиционно пытались испортить праздник" – День независимости Украины. Для этого, дескать, была задумана провокация в Донбассе. Однако разведка СБУ перехватила спутниковый сигнал, напечатала фотографии, все поняла и нарушила планы врага, "своевременно подтянув резервы".
"В Украине создана очень сильная школа", – сделал вывод глава страны о состоянии технических служб.
Ранее Киев заявил, что создал собственную ракету, способную разрушить инфраструктуру противника на расстоянии 300 километров.
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