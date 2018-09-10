Украина совершила радиоперехват

Доблестные бойцы невидимого фронта не позволили испортить праздник Порошенко

Для Киева больше не существует секретов. Украинские "специалисты по коммуникационным специальностям, спутниковым технологиям и по компьютерной расшифровке" научились перехватывать информацию с российских спутников. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Выступая перед молодежью в Виннице, он рассказал, как некие силы "традиционно пытались испортить праздник" – День независимости Украины. Для этого, дескать, была задумана провокация в Донбассе. Однако разведка СБУ перехватила спутниковый сигнал, напечатала фотографии, все поняла и нарушила планы врага, "своевременно подтянув резервы".

"В Украине создана очень сильная школа", – сделал вывод глава страны о состоянии технических служб.

Ранее Киев заявил, что создал собственную ракету, способную разрушить инфраструктуру противника на расстоянии 300 километров.