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Украина совершила радиоперехват

Фото: GLOBAL LOOK press/John Pulsipher
Доблестные бойцы невидимого фронта не позволили испортить праздник Порошенко

Для Киева больше не существует секретов. Украинские "специалисты по коммуникационным специальностям, спутниковым технологиям и по компьютерной расшифровке" научились перехватывать информацию с российских спутников. Об этом сообщил президент Украины Петр Порошенко.

Выступая перед молодежью в Виннице, он рассказал, как некие силы "традиционно пытались испортить праздник" – День независимости Украины. Для этого, дескать, была задумана провокация в Донбассе. Однако разведка СБУ перехватила спутниковый сигнал, напечатала фотографии, все поняла и нарушила планы врага, "своевременно подтянув резервы".

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Вера СВЕТЛОВА
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