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Порошенко поздравил Донецк грозным обещанием

Украинский президент собрался загнать дончан под флаг Незалежной

Президент Украины Петр Порошенко адресовал поздравления с Днем города Ровно и Донецку и не упустил случая в очередной раз сделать политическое заявление.

Он выразил печаль по поводу того, что замечательный Донецк в отличие от того же Ровно все еще находится в "оккупации.

"Донецк, к сожалению, пока остается временно оккупированной территорией. Мы продолжаем борьбу за возвращение дончан в Украине. Скоро наш флаг снова будет развеваться в украинском Донецке!", – написал Порошенко в Facebook.

Артем ВЕСЕЛЫЙ
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