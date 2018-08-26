Порошенко поздравил Донецк грозным обещанием

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Президент Украины Петр Порошенко адресовал поздравления с Днем города Ровно и Донецку и не упустил случая в очередной раз сделать политическое заявление.
Он выразил печаль по поводу того, что замечательный Донецк в отличие от того же Ровно все еще находится в "оккупации.
"Донецк, к сожалению, пока остается временно оккупированной территорией. Мы продолжаем борьбу за возвращение дончан в Украине. Скоро наш флаг снова будет развеваться в украинском Донецке!", – написал Порошенко в Facebook.
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