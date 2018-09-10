Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Предназначенная Крыму вода топит земли Украины

Фото: pixabay.com
продолжениеКрым оставил европейцев в дураках
Жители полуострова отказываются от сделки с Киевом – ресурс в обмен на лояльность

Власти постмайданной Незалежной уличены в глупом поведении в вопросе условий разблокировки перекрытого в 2014 г. Северо-Крымского канала, по которому в Крым поступала днепровская вода. Так прокомментировал глава комитета парламента Республики по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сегодняшнее заявление представителя президента Украины Бориса Бабина о том, что Киев ни при каких раскладах не допустит возобновления поставок воды на полуостров.

"Украинская сторона уже столько наговорила. Такое впечатление, что, к сожалению, в руководстве Украины просто неадекватные люди находятся. На сегодняшний день Крым обеспечивает себя водой в достаточной мере. Украина, перекрыв Северо-Крымский канал, вредит своему региону, который частично затоплен", – сказал в беседе с RT Гемпель.

По теме

По его словам, российский регион справится с данной проблемой и без Киева.

"Когда стоял вопрос об энергоблокаде, крымчане единодушно сказали: "Нам не нужна электроэнергия с Украины, мы дождемся своей электроэнергии, и на те условия, которые предлагают, мы никогда не пойдем". Мы справимся с тем, что нет подачи воды, на те условия, о которых говорят некоторые политики – признание оккупации, – мы не пойдем", – подчеркнул он.

Накануне, 9 сентября, заместитель Министерства по вопросам "временно оккупированных" территорий Незалежной Юрий Грымчак отметился громким заявлением, что Киев может возобновить поставки воды в Крым при условии признания "оккупации" полуострова Россией.

Что касается водного бумеранга, который прилетел украинской стороне от перекрытого канала, то об этой проблеме стало известно еще в июне текущего года. Тогда экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко на своей странице в Facebook сообщил, что такой шаг Киева повлек за собой засоление почв и затопление хозяйств Херсонской области.

"Из-за своего слабоумия и некомпетентности, бездарная власть нанесла ущерб не только Крыму, но и подконтрольной им территории ... Когда вода начинает застаиваться, происходит поднятие грунтовых вод и обмеление. Поселки, находящиеся в низинах, уже настигло подтопление: в огородах и погребах стоит вода. Она же уничтожает плодородный слой земли, что сулит реальной экологической катастрофой для центральной части Европы", – написал бывший украинский нардеп.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
новости партнеров
Загрузка...

Крым оставил европейцев в дураках

Гости из Швейцарии ехали на полуостров с убеждениями, которые на месте буквально рухнули

Поляки похвастались антироссийскими чистками

Из МИД страны выгнали всех "коммунистов" и выпускников МГИМО

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Сирия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей