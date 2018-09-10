Жители полуострова отказываются от сделки с Киевом – ресурс в обмен на лояльность

Власти постмайданной Незалежной уличены в глупом поведении в вопросе условий разблокировки перекрытого в 2014 г. Северо-Крымского канала, по которому в Крым поступала днепровская вода. Так прокомментировал глава комитета парламента Республики по межнациональным отношениям Юрий Гемпель сегодняшнее заявление представителя президента Украины Бориса Бабина о том, что Киев ни при каких раскладах не допустит возобновления поставок воды на полуостров.

"Украинская сторона уже столько наговорила. Такое впечатление, что, к сожалению, в руководстве Украины просто неадекватные люди находятся. На сегодняшний день Крым обеспечивает себя водой в достаточной мере. Украина, перекрыв Северо-Крымский канал, вредит своему региону, который частично затоплен", – сказал в беседе с RT Гемпель.

По его словам, российский регион справится с данной проблемой и без Киева.

"Когда стоял вопрос об энергоблокаде, крымчане единодушно сказали: "Нам не нужна электроэнергия с Украины, мы дождемся своей электроэнергии, и на те условия, которые предлагают, мы никогда не пойдем". Мы справимся с тем, что нет подачи воды, на те условия, о которых говорят некоторые политики – признание оккупации, – мы не пойдем", – подчеркнул он.

Накануне, 9 сентября, заместитель Министерства по вопросам "временно оккупированных" территорий Незалежной Юрий Грымчак отметился громким заявлением, что Киев может возобновить поставки воды в Крым при условии признания "оккупации" полуострова Россией.

Что касается водного бумеранга, который прилетел украинской стороне от перекрытого канала, то об этой проблеме стало известно еще в июне текущего года. Тогда экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко на своей странице в Facebook сообщил, что такой шаг Киева повлек за собой засоление почв и затопление хозяйств Херсонской области.

"Из-за своего слабоумия и некомпетентности, бездарная власть нанесла ущерб не только Крыму, но и подконтрольной им территории ... Когда вода начинает застаиваться, происходит поднятие грунтовых вод и обмеление. Поселки, находящиеся в низинах, уже настигло подтопление: в огородах и погребах стоит вода. Она же уничтожает плодородный слой земли, что сулит реальной экологической катастрофой для центральной части Европы", – написал бывший украинский нардеп.

