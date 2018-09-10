Киев отверг все договоренности о подаче воды в Крым

Ради засухи на полуострове Украина готова сама терпеть экологическое бедствие

Поставок пресной воды в Крым с территории Украины не будет. Об этом категорично заявил представитель главы Незалежной Борис Бабин. Он признал, что выброса вредных веществ с завода "Крымский титан" можно было избежать, если бы на полуостров поступала вода из Днепра. Однако подчеркнул, что Киев не намерен менять свою позицию по данному вопросу.

"Мы любой ценой не дадим эту воду", – подчеркнул Бабин в эфире "112 Украина". По его словам, простым жителям Крыма воды хватает и без Украины. Трудности испытывают предприятия. Но пока они работают на благо России, никакой помощи от Незалежной они не получат.

"У нас есть четкая позиция: никаких переговоров, никаких попыток маленькими шагами подвести нас под подачу этой воды не будет", – подчеркнул Бабин, называющий себя представителем интересов Крыма в администрации Порошенко.

В августе на заводе "Крымский титан" произошел выброс вредных веществ в атмосферу. Это случилось из-за того, что в водоем-кислотонакопитель перестала поступать жидкость по Северо-Крымскому каналу. Постепенно он обмелел, и концентрация химических веществ в нем превысила норму.

В связи с этим над экологическим благополучием соседней Украины также нависла угроза. Бабин это признал, но отметил, что, кроме мониторинга, Киев ничего не будет делать. Он также опроверг слова замминистра по вопросам "временно оккупированных" территорий Юрия Грымчака, который накануне заявил, что Украина готова на определенных условиях подавать на полуостров пресную воду.