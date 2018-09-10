В Киеве придумали хитроумный способ не пускать граждан к "агрессору"

С 1 октября в Незалежной резко вырастут цены на билеты в скорых и фирменных поездах, а также в электричках. Соответствующее решение приняло руководство публичного акционерного общества "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця").



Уже со следующего месяца стоимость проезда в плацкартных вагонах по украинской территории вырастет по меньшей мере на 12%, а в купейных вагонах – на все 20%. Еще одним нововведением станет ликвидация более 300 станций и 500 полустанков по всей стране по причине их нерентабельности. В компании пояснили, что эти меры являются вынужденными. У железной дороги попросту нет денег для обеспечения безопасности и комфорта пассажиров, сообщает РИА ФАН.

На пресс-конференции в Киеве директор по вопросам финансового развития предприятия Андрей Рязанцев заявил, что "Укрзализныця", "катающая пассажиров туда и обратно за смешные деньги", наносит смертельный удар по транспортной инфраструктуре. "Будучи фактическими монополистами, мы не даем развиваться другим видам транспорта", – добавил он, имея в виду, что из-за дешевизны железнодорожных билетов подавляющее большинство украинцев предпочитает путешествовать на поездах.

Украинские транспортные эксперты, пожелавшие сохранить анонимность, не сомневаются, "что уже к концу нынешнего года цены на билеты на основные железнодорожные направления возрастут вдвое". По их словам, за повышением цен на билеты скрывается намерение властей Украины разорвать железнодорожное сообщение с Россией.

"С молчаливого согласия "Укрзализныци" власти потихоньку добрались до электропоездов, которые до сих пор курсируют в регионах, непосредственно граничащих с РФ и Белоруссией. Сначала на такие электрички вдвое-втрое повысят цены, затем по причине "отсутствия спроса" подвижной состав спишут и, наконец, отправят на тот же металлолом. Проблема будет решена – в Москву и в Минск с Украины нельзя будет добраться не только поездами, но и на перекладных", – заявил специалист.

Летом министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян пообещал полностью закрыть железнодорожное сообщение с РФ. Правительство Владимира Гройсмана обещает, что вагоны, снятые с маршрутов в Россию и Белоруссию, будут отремонтированы и направлены на Польшу и Чехию. Их обновление планируется оплатить за счет повышения цен на билеты. Но верить этому не стоит, говорят эксперты: в конечном счете эти вагоны также окажутся на свалке.

Решительно обрубать железнодорожную связь с РФ власти Украины тем не менее не решаются, так как это может негативно сказаться на рейтинге президента Петра Порошенко в канун выборов. В РФ постоянно живут и работают 2 миллиона граждан Незалежной, и утрата возможности без приключений добраться на родину их не радует.

"Порошенко загоняют в ловушку накануне выборов. Если полностью запретить железнодорожное сообщение с РФ, многие украинцы станут ездить в Россию через третьи страны, что намного дороже и дольше. Если Порошенко не согласится на блокаду – его обвинят в потакании российским интересам", – прокомментировал ситуацию президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко.