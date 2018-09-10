Крым оставил европейцев в дураках

Гости из Швейцарии ехали на полуостров с убеждениями, которые на месте буквально рухнули

Делегаты из Швейцарии, приехавшие своими глазами убедиться в том, как развивается российский Крым в условиях западных санкций, пришли в восторг от количества проделанной на полуострове работы, отмечается в сообщении, опубликованном на сайте правительства Севастополя.

Иностранцы по достоинству оценили и Крымский мост, по которому они проехали, и местные достопримечательности, состояние автомобильных дорог, а также других объектов строительства.

"[Мы] пообщались с людьми и узнали их мнение о ситуации на полуострове. За четыре года сделано многое", – сказал глава делегации, бывший депутат Совета кантонов Швейцарской Конфедерации Эдуард Белзер, добавив, что убедился, что "крымский народ не страдает, а успешно развивается и процветает, реализует свои идеи и проекты".

На него особое впечатление произвела крымская природа, которую он назвал "прекрасной и живописной". Экс-депутат уверен, что туристический бизнес полуострова необходимо развивать, привлекая, в том числе, и международные инвестиции. Об этом он сказал во время встречи с представителями правительства и общественниками Севастополя.

Это не первый визит в Крым иностранных делегаций, изменивших свою точку зрения на "оккупированную территорию" после посещения. Ранее здесь побывали представители Болгарии, назвавшие все, что говорится о полуострове в западных СМИ "тупой пропагандой". А общественники из США пришли в восторг от дружелюбия и гостеприимства крымчан.