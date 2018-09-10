Российские пограничники ожидают их "полного вытрезвления"

Два очень нетрезвых украинских рыбака незаконно пришвартовались сегодня утром на моторной лодке в районе села Стефановка Джанкойского района. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пограничное управление ФСБ по республике.

"Иностранные граждане сообщили, что, выйдя на рыбалку, решили намеренно причалить к берегу Крыма для налаживания дружеских отношений и обмена опытом с крымскими рыбаками", – говорится в сообщении.

Народные дипломаты смогли рассказать российским пограничникам, что являются жителями украинского села Стрелковое в Херсонской области. На борту лодки обнаружено около 20 кг рыбы.

Отмечается, что граждане Незалежной, согласно законодательству РФ, задержаны на срок до 48 часов для подтверждения их личности, установления всех обстоятельств совершенного правонарушения и "полного вытрезвления".

Сотрудники Погранслужбы ФСБ России периодически вылавливают у берегов Крыма украинцев. Так, 26 июля пограничники оштрафовали мужчину за попытку нелегально проникнуть на полуостров через границу с Украиной по Сивашу на самодельном плоту из досок и пластиковых бутылок. У нарушителя при себе был паспорт, военный билет, туристический рюкзак с вещами и провиантом, несколько банковских карт, телефонов, флеш-карты и видеокамера. В качестве оправдания своего столь своеобразного заплыва в обход пункта пропуска он объяснил увлечением экстремальным туризмом и попыткой взойти на Эверест.

