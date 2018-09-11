Представителям полуострова нагло заткнули рот

На заседании Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) крымских журналистов и общественников лишили слова. По иронии судьбы это произошло в разгар дискуссии о свободе СМИ.



Сегодня, 11 сентября, в Варшаве проходит ежегодное совещание ОБСЕ по рассмотрению выполнения обязательств в области человеческого измерения. В момент, когда участник из Крыма хотел выступить перед присутствующими, украинская делегация заявила протест, передает ТАСС. По словам представителя Незалежной, "российская сторона пытается использовать совещание для легитимации оккупации Крыма".

За крымчан вступился заместитель директора департамента информации и печати МИД Максим Буякевич. Он напомнил участникам заседания, что Крым – это неотъемлемая часть Российской Федерации, и его жители "выступают в полном статусе официально зарегистрированных участников совещания".

Поскольку мировое сообщество (за редким исключением) не признает российский статус Крыма, представители западных делегаций обвинили РФ в том, что она "предпринимает попытки ввести участников совещания в заблуждение на предмет статуса выступающих". Об этом заявил австрийский политик, выступавший от имени всего ЕС. Гость из Канады (которая к Совету Европы не имеет совершенно никакого отношения) пошел еще дальше и предложил вообще вывести крымчан из зала.

Буякевич призвал европейцев соблюдать их собственные правила. "Мы находимся на официальном мероприятии с зарегистрированным списком участников. Необоснованные попытки ограничения права на выступление будет расценено нами как грубейшее нарушение", – пристыдил он членов ОБСЕ.

Позже стало известно, что российская делегация намерена выразить руководству ОБСЕ официальный протест в связи с произошедшим на совещании организации скандалом из-за Крыма. Грубое лишение голоса официально зарегистрированных участников недопустимо и является серьезным нарушением норм организации, заявил представитель нашей страны.

Этот скандал был очень показателен: тем самым европейцы подтвердили слова постоянного представителя России при организации Александра Лукашевича о том, что участники совещания практикуют двойные стандарты. Он потребовал от ОБСЕ отреагировать на убийство главы самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко, но его просьбу проигнорировали.

"Они хранят молчание, и это прискорбно. Мы очень серьезно к этому относимся. Это еще раз показывает ангажированность ОБСЕ и миссии, которые по мандату обязаны общаться с местными властями, налаживая контакты в интересах обеспечения безопасности. Это в определенной мере нарушение мандата, когда происходят такие убийства на территории функционирования СММ, и они никак на это не реагируют", – заявил дипломат.

Скандалы в ОБСЕ вокруг нашей страны возникают регулярно. В июле российская делегация покинула зал заседаний Парламентской ассамблеи ОБСЕ в Берлине из-за нарушения регламента при голосовании за антироссийские резолюции.