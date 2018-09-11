ОБСЕ заставят смириться с нелегкой правдой

Произошедший сегодня скандал на совещании БДИПЧ ОБСЕ в Варшаве по отношению к делегации из Крыма, членам которой в грубой форме не дали там выступить, нарушает свободу слова. Однако такими методами голос крымчан невозможно заглушить. Так прокомментировал инцидент вице-премьер правительства республики Дмитрий Полонский.

"Это не более, чем неуклюжая и уродливая попытка самым непосредственным образом заткнуть истинную свободу слова и лишить основных и незыблемых прав человека и гражданина людей, которые говорят правду, только правду и ничего кроме правды", – цитирует РИА "Новости" представителя Крыма.

Полонский заметил, что совсем не удивлен такому поведению европейских чиновников.

"Историческая правда и основанный на праве и законности выбор крымчан в 2014 г. на референдуме – это главный раздражитель погрязших в псевдоправде и фейках представителей стран "первого", как только они сами и считают, мира", – заявил вице-премьер.

Источник делегации сообщил агентству, что россияне подадут протест руководству организации из-за ситуации с выступлением крымчан. "Грубое лишение голоса официально зарегистрированного участника совещания недопустимо и является серьезным нарушением порядка ведения этого мероприятия", – подчеркнул собеседник издания.

Ранее во вторник некоторым представителям Крыма помешали выступить на совещании БДИПЧ ОБСЕ по тематике прав человека. Так, организаторы отключили микрофон во время речи гендиректора крымско-татарского телеканала "Миллет" Эрвина Мусаева, собиравшегося докладывать о ситуации в Республике. Причем он заранее был зарегистрирован в качестве докладчика.

"Канада, Австрия и Украина выступили за то, чтобы прекратить мое выступление. Был отключен микрофон во время моего выступления в связи с тем, что я якобы представляю несуществующий субъект РФ", – рассказал Мусаев "Крыминформ".

По его данным, другие участники делегации тоже планировали высказаться, но их не зарегистрировали.

"Никому не дали слово. Остальных снимали еще до выступления. Мне дали слово, но после того, как я представился и сказал, что приехал из Республики Крым Российской Федерации, эти страны выступили против", – уточнил крымчанин.

Более того, делегацию полуострова представитель... Канады, т.е. вопрос – а причем тут ОБСЕ, вообще предложил вывести из зала. Однако к канадцу в данном случае не прислушались.

Всего же в Варшаву приехали восемь журналистов и общественников из Крыма. В том числе редактор телеканала "Крым-24" Дмитрий Михайлов, гендиректор единственного в России крымско-татарского канала "Миллет" Эрвин Мусаев, репортер Лиля Веджатова и оператор Виталий Голубев. Они планировали выступить на сессии, посвященной свободе СМИ в Республике.

Власти Незалежной уже окрестили их пропагандистами.

