Полуостров угнетали очень долго

Больше 20 лет полуостров находился в украинской "оккупации", считает секретарь Союза журналистов РК Денис Симоненко. За те многие годы, пока Крым не воссоединился с Россией, Незалежная "изводила" приморские земли.

В частности, она сеяла "тотальную украинизацию", запрещая крымчанам пользоваться русским языком, в том числе получать на нем информацию, что, по мнению журналиста, является нарушением их прав.

"Я напомнил о референдуме за независимость Крымской автономной советской социалистической республики от Украинской СССР в 1991 году. И если Европа признает независимость Украины, то должна признать независимость Крыма с 1991 года, а референдум в 2014 году – легитимным", – заявил Симоненко в интервью "РИА Новости".

Кстати, делегаты Незалежной всячески препятствовали его выступлению на площадке ОБСЕ в Варшаве. Рассказать всю правду он смог лишь со второй попытке.

"В своем выступлении я донес до делегатов мысль, что никакой аннексии Крыма со стороны России не было. Крым законно, путем всенародного волеизъявления вернулся в состав России после 23-х лет "оккупации" Украиной", – отрезал журналист, подчеркнув, что на площадке организации большое внимание уделялось нарушению прав и свобод.