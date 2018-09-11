Полуострову угрожают из-за последствий экологической катастрофы

В Херсонской области, граничащей с российским Крымом, местные власти сочинили какой-то суперплан, чтобы остановить работу завода "Крымский титан" в Армянске в случае, если вредные выбросы с предприятия будут продолжаться. Об этом во вторник, 11 сентября, сообщил глава Херсонской областной госадминистрации Андрей Гордеев.

"В случае, если завод "Титан" продолжит травить население, то мы разработали радикальные меры с целью остановки его деятельности", – цитирует его пресс-служба ХОГА. Правда, он не разъяснил, как на Украине это собираются осуществить.

По словам Гордеева, пострадавших от выбросов среди жителей сел Херсонщины медики до сих пор не нашли, но населению раздали 20 тыс. марлевых повязок.

Кроме того, глава региона заверил украинцев, что крымчанам "воду никто давать не собирается".

"Построена современная стационарная дамба. Строили ее для того, чтобы дополнительно орошать более 7 тыс. га земель в Херсонской области. Мы имеем четкую позицию – дамба построена, воду через Северо-Крымский канал на оккупированный Крым не подадим", – заявил Гордеев.

Напомним, в ночь с 23 на 24 августа в Армянске произошел выброс неизвестного вещества, о котором жители города сообщили в соцсетях. Позже специалисты установили, что виновником крымского Чернобыля стал крупнейший в Восточной Европе химзавод "Крымский титан", из-за кислотонакопителя которого произошло превышение концентрации сернистого ангидрида.

Выброс вредных веществ в воздухе на севере полуострова превысил допустимую норму в ночь на 4 сентября. Власти республики приняли решение остановить на две недели работу предприятия. Прекращение работ печей на заводе началось тогда же. Полностью "Титан" остановился 9 сентября.

Также из Армянска и нескольких прилегающих сел в санатории вывезли детей дошкольного возраста и школьников.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту выброса вредных веществ.

