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Киев руками НАТО затормозит российские корабли в Босфоре

Фото: GLOBAL LOOK press/Komsomolskaya Pravda
В Незалежной предложили пиратствовать в водах Черного моря

Постмайданные власти продолжают упражняться в изыскании средств "наказания" России, которая на законных основаниях проверяет следующие в украинские порты на Азовском море суда. Очередной, но не первый в своем роде, прожект озвучила глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко: Киеву, считает она, нужно обратиться к государствам-членам Североатлантического блока, дабы те задерживали российские корабли в Босфоре.

По ее мнению, таким образом Незалежная покажет Кремлю, что с помощью (а без оной никак) своих старших товарищей, входящих в блок, она способна "ответить" на действия российских пограничников в акватории Азова.

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"Надо думать экономически: что делать, если эта блокада будет продолжаться? Возможно, просить страны-члены НАТО, чтобы они так же проверяли российские суда, которые идут через Босфор в Черное море. А почему бы не задерживать их на 10, 20, 30 дней или на месяц, как они делают с нашими и иностранными судами?" – заявила украинский депутат в эфире "Пятого канала".

Она призвала к мобилизации партнеров Украины.

"Мы постоянно возим на восток делегации и показываем им горячие фазы войны, так же можно и на Азовское море", – отметила Гопко.

До нее идеей о привлечении сил НАТО к конвоированию судов в данном регионе поделился с общественностью замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука. По его словам, киевским властям нужно с соответствующим запросом обратиться в Совбез ООН.

Напомним, проблем на свою голову Украина нашла ровно в тот день, когда пиратским образом в марте захватила российское рыболовецкое судно "Норд". Эпопея с открытием и закрытием дел в адрес членов экипажа и его капитана, отпуском из-под ареста-задержания, но не правом выехать с территории страны (двоим удалось прорваться), и бесконечной мантрой об украинском гражданстве крымчан, вполне резонно привели Москву к жесткому ответу в рамках закона: наши пограничники всего лишь стали более тщательно осматривать все без исключения суда, идущие в азовские порты Украины – Бердянск и Мариуполь.

Но упертость постмайданного руководства, не желающего отпускать россиян на родину, продолжает откликаться на экономику соборной. А теперь Киев еще тратится на "усиление" морской группировки региона, передислоцировав туда целых два бронекатера, чем вызвал шквал юмора в Сетях. Пользователи советуют их не выпускать из порта, беречь, поскольку, наверное, дорогие.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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