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"Циничный геноцид": депутат Рады обрушилась на украинские власти

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergii Kharchenko
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Парламентарий резко высказалась о ситуации в здравоохранении

В непрофессионализме и псевдореформах обвинила депутат Верховной рады Ольга Богомолец Минздрав Украины во главе с Ульяной Супрун.

"Циничный медицинский геноцид ползет по Украине...Каждые пять лет нас меньше на миллион", – написала народный избранник на своей страничке в Facebook. 

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Богомолец подчеркнула, что ежегодно множество врачей теряют работу из-за того, что кабмин сокращает расходы на медицинское обслуживание. По словам депутата, руководство Минздрава страны не интересует жизнь людей, оно "делает реформы", однако эти псевдореформы не для людей, а для отчетов перед международными и донорскими организациями. Парламентарий считает, что сейчас чиновникам выгодно, чтобы на Украине закрывались больницы, и сокращалось количество врачей и населения.

Богомолец потребовала отчета исполняющего обязанности министра здравоохранения Ульяны Супрун перед парламентом. "Ее глубоко непрофессиональные и умышленные действия привели к катастрофической ситуации в медицине и к стремительной потере нашего человеческого потенциала", – подчеркнула депутат. 

Украинку американского происхождения Ульяну Супрун, которая с 2016 г. исполняет обязанности главы украинского Минздрава, в народе давно прозвали "доктор Смерть" . 


Валентина МАЙОРОВА
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