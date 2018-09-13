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Это геноцид: украинцы требуют от Киева прекратить водную блокаду Крыма

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
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Главу МИД Незалежной гонят с поста

Слова Павла Климкина разъярили некоторых жителей Украины. Его провокационное предложение отрезать полуострову водоснабжение назвали призывом к геноциду.

С требованием выгнать главу внешнеполитического ведомства с поста и отправить за решетку выступила партия "Оппозиционный блок". Призывы Климкина нарушают нормы международного права, заявили представители оппозиции.

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"За свои слова, что Крым нужно отставить без воды, министр иностранных дел Климкин должен понести ответственность", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы партии.

Кроме того, в распространенном заявлении отмечается, что такая стратегия в отношении Крыма идет вразрез с задачами обеспечения нацбезопасности Украины.

"В сложившихся условиях мы требуем от нынешней власти прекратить блокирование подачи пресной воды в АР Крым. Считаем, что такая политика является геноцидом, нарушает права крымчан", – подчеркнули представители партии.

Напомним, ранее Климкин пообещал, что пока полуостров входит в состав России, его жители никогда не получат воды от Украины.

На слова дипломата отреагировали в Москве. Так, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что это заявление фактически говорит о признании окончательного расставания Крыма с Незалежной. 

Виктория БАЛАЯН
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