Это геноцид: украинцы требуют от Киева прекратить водную блокаду Крыма

Главу МИД Незалежной гонят с поста

Слова Павла Климкина разъярили некоторых жителей Украины. Его провокационное предложение отрезать полуострову водоснабжение назвали призывом к геноциду.

С требованием выгнать главу внешнеполитического ведомства с поста и отправить за решетку выступила партия "Оппозиционный блок". Призывы Климкина нарушают нормы международного права, заявили представители оппозиции.

"За свои слова, что Крым нужно отставить без воды, министр иностранных дел Климкин должен понести ответственность", - цитирует ТАСС сообщение пресс-службы партии.

Кроме того, в распространенном заявлении отмечается, что такая стратегия в отношении Крыма идет вразрез с задачами обеспечения нацбезопасности Украины.

"В сложившихся условиях мы требуем от нынешней власти прекратить блокирование подачи пресной воды в АР Крым. Считаем, что такая политика является геноцидом, нарушает права крымчан", – подчеркнули представители партии.

Напомним, ранее Климкин пообещал, что пока полуостров входит в состав России, его жители никогда не получат воды от Украины.

На слова дипломата отреагировали в Москве. Так, глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков отметил, что это заявление фактически говорит о признании окончательного расставания Крыма с Незалежной.