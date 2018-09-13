Останется только пыль: Украина нашла способ уничтожить Россию

Сокрушительный удар могут нанести при одном условии

Военные учения "Восток-2018" сильно напрягают страны Запада. Занервничали и в Незалежной. Демонстрация нового оружия и техники не дает покоя украинцам, которые все мечтают, чтобы от России не осталось и следа.

От комментариев не удержался экс-министр экономики Украины Виктор Суслов, который нашел у нас "слабое место". Страну уже давно уничтожили бы, но мешает ядерное оружие.

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"Была бы Россия не ядерная держава, все давно бы решилось намного проще и давно: НАТО бы ее давно разгромило в пыль. Поэтому они демонстрируют мускулы", – грезам политик предался в эфире телеканала "112 Украина.

Именно на "запугивание" других стран рассчитаны наши военные маневры, уверен министр.

Самые масштабные за последние 37 лет учения "Восток-2018" стартовали 11 сентября. Завершатся маневры 17-го. В них участвуют более тысячи самолетов, вертолетов и БПЛА, более 30-ти тысяч бронемашин, 80 кораблей и около трехсот тысяч российских военнослужащих, напоминает URA.RU. К маневрам также присоединились подразделения из Монголии и Китая.