У вас не деньги, а бумажки: гривну признали худшей валютой

Японцы низко оценили жизнеспособность финансовой единицы Незалежной

Украинская гривна вошла в десятку самых рискованных мировых валют. Аналитики японской финансовой корпорации "Номура" считают, что обвал валюты Незалежной может случиться в любое время.

"Это означает крайне высокие риски внезапной девальвации", – написал в своем микроблоге Twitter журналист Александр Дубинский.

Гривна входит в десятку самых рискованных валют в мире



Инвестиционный банк Nomura считает, что гривна - в десятке валют, обвал которых по отношению к мировым валютам может произойти абсолютно в любое время.



Это означает крайне высокие риски внезапной девальвации pic.twitter.com/HeVZvft7Kl По теме Украинские поезда в Россию остановят гривной 11 сентября 2018 г.

Он подчеркнул, что публикация такого рейтинга только ухудшит ситуацию на финансовом рынке. "Обновленный индекс Nomura лишь ускорит падение нашей гривны. Это сигнал всем спекулятивным инвесторам, которым указывают на выход. Пристраивайтесь. Скоро взлет", – цитирует журналиста портал Politeka.

В комментариях к посту отметили, что сказать "спасибо за ситуацию в стране нужно "майдауну,и всем кто там скакал...." (орфография и пунктуация оригинала сохранены).



