Россия развернула флот на Тихом океане

Корабельные и поисковые ударные группы выведены в открытое море

Министр обороны РФ Сергей Шойгу дал старт военным маневрам "Восток-2018". Они пройдут с 11 по 17 сентября на Дальнем Востоке и в прилегающих районах Тихого океана и станут крупнейшими учениями за последние 37 лет. Об этом сообщается на сайте оборонного ведомства.



В ходе маневров будет отрабатываться взаимодействие межвидовых войсковых группировок. В общей сложности в мероприятии будут участвовать около 300 тысяч военнослужащих из Центрального и Восточного военных округов, более 1 тыс. самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тыс. танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения. В маневрах также примут участие воинские подразделения из Китая и Монголии численностью 3,5 тысячи человек.

На первом этапе учений произойдет развертывание группировки войск на Дальнем Востоке и увеличение группировок сил Военно-морского флота в Северной и Дальневосточной морских зонах. Кроме того, будет отработана "организация взаимодействия и всестороннего обеспечения военных действий в интересах выполнения поставленных задач".

На втором этапе военнослужащие отрепетируют "управление межвидовыми группировками войск с практической отработкой оборонительных и наступательных действий".

В настоящий момент воинские подразделения выполняют учебно-боевые задачи на незнакомых полигонах. Авиация завершает перелеты на максимальный радиус с дозаправкой в воздухе. А корабли отрабатывают боевое маневрирование и проводят учебные стрельбы.

После того как учениям был дан официальный старт, корабельные и поисковые ударные группы Тихоокеанского флота вышли из пунктов постоянного базирования в открытое море. Прямо сейчас они осуществляют переход для развертывания в назначенных морских районах, сообщили в Минобороны. Экипажи кораблей отрабатывают учебно-боевые задачи по организации противовоздушной обороны и связи. В планах – провести учения по борьбе за живучесть в условиях плавания.

В это же самое время подразделения Береговых войск Тихоокеанского флота занимают назначенные районы для последующего выполнения задач по высадке морского десанта и организации противодесантной обороны побережья.

"Все войска и все силы Центрального военного округа (ЦВО) будут принимать непосредственное участие в маневрах войск. Это беспрецедентные масштабные маневры, в которых мы с гордостью примем участие, где также будут применяться новые формы и способы ведения боевых действий, в том числе полученные в Сирии", – цитирует URA.RU слова командующего войсками ЦВО генерал-лейтенанта Александра Лапина.