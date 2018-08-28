Минобороны готовит масштабные маневры, которые охватят полстраны

Вооруженные силы РФ проведут крупнейшие войсковые учения за последние 37 лет. Они позволят проверить боеготовность войск Восточного военного округа. В смотре войск примут участие и зарубежные партнеры РФ.



Учения "Восток-2018" пройдут с 11 по 15 сентября и станут крупнейшим мероприятием подготовки Вооруженных сил. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, маневры "в чем-то повторяют (учения) "Запад-81", но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее".

В мероприятии примут участие более 1 тыс. летательных аппаратов и почти 300 тыс. военнослужащих. Учения пройдут на полигонах Центрального и Восточного военных округов, в них будут задействованы все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также Тихоокеанский и Северный флоты. Учения получили международный статус: на одном из этапов в них примут участие военнослужащие из Монголии и КНР, отмечает Eg.ru.

Перед началом масштабных маневров проводится серия более мелких – около 15 специальных учений по обеспечению войск.

"На это накладывается объявляемая президентом РФ, Верховным главнокомандующим внезапная проверка, что стало, собственно, хорошей практикой в нашей жизни и работе. Представьте себе, что одновременно в движении в работе находятся 36 тыс. единиц военной техники: танки, БТР, БМП – и все это, естественно, проверяется в условиях максимально приближенных к боевым", - приводит слова главы оборонного ведомства "Интерфакс".

Одним из таких мероприятий стала объявленная 20 августа внезапная проверка боеготовности в соединениях и воинских частях Центральногои Восточного военных округов, дальней и военно-транспортной авиации. Соответствующее решение принял верховный главнокомандующий. Результаты этой и других проверок будут учтены при проведении оценки состояния боеготовности в соединениях, воинских частях, подразделениях, а также при принятии решения о допуске к маневрам.

Учения "Восток-2018" станут своего рода продолжением стратегических маневров "Запад-2017", которые прошли в сентябре прошлого года. В них приняли участие военнослужащие РФ и Белоруссии. Проведение маневров вызвало резкую реакцию со стороны западных стран и НАТО.

Эксперты напоминают о том, что стратегические учения проводятся, чередуясь, в каждом из военных округов раз в год и являются самыми крупными и важными ежегодными маневрами российских Вооруженных сил. В качестве полноправных участников на подобные учения раньше приезжали только союзники России по ОДКБ, а китайские военные приглашены впервые. Так что "Восток-2018" станет уникальным в своем роде событием не только по количеству, но и по составу участников.

Китайские военные впервые участвуют в учениях такого уровня. Они будут иметь доступ к вопросам стратегического планирования. Тем самым их статус поднят до уровня таких российских партнеров, как союзная Белоруссия, отметил в интервью "Ведомостям" эксперт Василий Кашин из Высшей школы экономики.