В крупнейших учениях РФ примут участие сотни тысяч военных
Вооруженные силы РФ проведут крупнейшие войсковые учения за
последние 37 лет. Они позволят проверить боеготовность войск Восточного
военного округа. В смотре войск примут участие и зарубежные партнеры РФ.
Учения "Восток-2018" пройдут с 11 по 15 сентября и станут крупнейшим мероприятием подготовки Вооруженных сил. По словам министра обороны РФ Сергея Шойгу, маневры "в чем-то повторяют (учения) "Запад-81", но в чем-то, пожалуй, еще масштабнее".
В мероприятии примут участие более 1 тыс. летательных аппаратов и почти 300 тыс. военнослужащих. Учения пройдут на полигонах Центрального и Восточного военных округов, в них будут задействованы все соединения и воинские части Воздушно-десантных войск, самолеты дальней и военно-транспортной авиации, а также Тихоокеанский и Северный флоты. Учения получили международный статус: на одном из этапов в них примут участие военнослужащие из Монголии и КНР, отмечает Eg.ru.
Перед началом масштабных маневров проводится серия более мелких – около 15 специальных учений по обеспечению войск.
"На это накладывается объявляемая президентом РФ, Верховным главнокомандующим внезапная проверка, что стало, собственно, хорошей практикой в нашей жизни и работе. Представьте себе, что одновременно в движении в работе находятся 36 тыс. единиц военной техники: танки, БТР, БМП – и все это, естественно, проверяется в условиях максимально приближенных к боевым", - приводит слова главы оборонного ведомства "Интерфакс".
Одним из таких мероприятий стала объявленная 20 августа внезапная проверка боеготовности в соединениях и воинских частях Центральногои Восточного военных округов, дальней и военно-транспортной авиации. Соответствующее решение принял верховный главнокомандующий. Результаты этой и других проверок будут учтены при проведении оценки состояния боеготовности в соединениях, воинских частях, подразделениях, а также при принятии решения о допуске к маневрам.
Учения "Восток-2018" станут своего рода продолжением стратегических маневров "Запад-2017", которые прошли в сентябре прошлого года. В них приняли участие военнослужащие РФ и Белоруссии. Проведение маневров вызвало резкую реакцию со стороны западных стран и НАТО.
Эксперты напоминают о том, что стратегические учения проводятся, чередуясь, в каждом из военных округов раз в год и являются самыми крупными и важными ежегодными маневрами российских Вооруженных сил. В качестве полноправных участников на подобные учения раньше приезжали только союзники России по ОДКБ, а китайские военные приглашены впервые. Так что "Восток-2018" станет уникальным в своем роде событием не только по количеству, но и по составу участников.
Китайские военные впервые участвуют в учениях такого уровня. Они будут иметь доступ к вопросам стратегического планирования. Тем самым их статус поднят до уровня таких российских партнеров, как союзная Белоруссия, отметил в интервью "Ведомостям" эксперт Василий Кашин из Высшей школы экономики.
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