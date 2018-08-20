Путин поднял войска

Россия возвращает советские учения

В Центральном и Восточном военных округах войсковые части подняли по тревоге в пять утра. Внезапная проверка началась и в частях дальней и военно-транспортной авиации. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, маневры стартовали после соответствующего решения Владимира Путина.

Комплекс из 16 специальных учений проходит в преддверие масштабных маневров "Восток-2018", которые станут аналогом прошлогодних "Запад-2017".

Учения будут продолжаться пять дней. Как подчеркнул Шойгу, особое внимание будет обращаться на "организацию и поддержание непрерывного и устойчивого управления войсками и силами". То есть акцент будет сделан на слаженное взаимодействие родов войск с командованием. Как показала та же война в Южной Осетии, это крайне важно в условиях современного конфликта.

Что касается предстоящих учений "Восток-2018", то министр обороны уже назвал их "беспрецедентными". И это неудивительно, потому что, кроме российских военных, в них примут участие соединения Китая и Монголии.



Ранее китайские истребители уже перебазировались на аэродром в Челябинской области для участия в учениях "Шанхайской организации" (ШОС), которые могут стать для летчиков Поднебесной репетицией своей части в "Востоке-2018". Уже известно, что совместные маневры пройдут на полигоне "Цугол" в Забайкальском крае. Всего в России ждут более 3,2 тысячи китайских военных, 900 единиц техники и 30 самолетов и вертолетов.

От российской стороны будут задействованы Восточный и Центральный военные округа, Северный флот, Воздушно-десантные войска, Дальняя и Военно-транспортная авиация. Как справедливо отметил Шойгу, это крупнейшие учения со времен маневров "Запад-81".