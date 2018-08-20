Путин поднял войска
В Центральном и Восточном военных округах войсковые части подняли по тревоге в пять утра. Внезапная проверка началась и в частях дальней и военно-транспортной авиации. Как заявил министр обороны Сергей Шойгу, маневры стартовали после соответствующего решения Владимира Путина.
Комплекс из 16 специальных учений проходит в преддверие масштабных маневров "Восток-2018", которые станут аналогом прошлогодних "Запад-2017".
Учения будут продолжаться пять дней. Как подчеркнул Шойгу, особое внимание будет обращаться на "организацию и поддержание непрерывного и устойчивого управления войсками и силами". То есть акцент будет сделан на слаженное взаимодействие родов войск с командованием. Как показала та же война в Южной Осетии, это крайне важно в условиях современного конфликта.
Что касается предстоящих учений "Восток-2018", то министр обороны уже назвал их "беспрецедентными". И это неудивительно, потому что, кроме российских военных, в них примут участие соединения Китая и Монголии.
Ранее китайские истребители уже перебазировались на аэродром в Челябинской области для участия в учениях "Шанхайской организации" (ШОС), которые могут стать для летчиков Поднебесной репетицией своей части в "Востоке-2018". Уже известно, что совместные маневры пройдут на полигоне "Цугол" в Забайкальском крае. Всего в России ждут более 3,2 тысячи китайских военных, 900 единиц техники и 30 самолетов и вертолетов.
От российской стороны будут задействованы Восточный и Центральный военные округа, Северный флот, Воздушно-десантные войска, Дальняя и Военно-транспортная авиация. Как справедливо отметил Шойгу, это крупнейшие учения со времен маневров "Запад-81".
Украина отомстит Австрии за свадебный танец Путина
Против Вены требуют ввести жесткие санкции
Поездка Путина на свадьбу навеяла грусть на Киев
Украинские власти с печальной улыбкой смотрят на "предательство" Европы
Новости партнеров
Фоторепортаж
Новости Украины
- Украина атакует Россию анонимными беспилотниками
- Украина уйдет в песок
- Украина станет черной дырой мира
НЛО
- В Шотландии найден труп инопланетянина
- Главу ЦРУ преследуют инопланетяне
- Инопланетяне хулиганят на Луне
Выбор читателей
- Крымский мост прогнулся
- Рядом с перевалом Дятлова взорвали ядерную бомбу
- Скрипаль подала тайный знак о помощи
- НАТО сделала России военное предупреждение
- Названа причина смерти Говорухина
- Открытие ЧМ-2018 вызвало скандал
- Крымский мост штормит
- Вид Юлии Скрипаль после отравления шокировал весь мир
- Врач предрек Волочковой скорый конец
- Это он Терезе Мэй: Уильямс показал неприличный жест на открытии ЧМ
- Путин рассказал о смерти Скрипалей
- За треснутым Крымским мостом следят из космоса
- Раскрыта тайна резкой перемены в Ротару
- Юлию Скрипаль убирают
- В Волгограде перед стартом ЧМ произошло страшное ЧП
- В театре Джигарханяна новый скандал
- В Европе грубо ошиблись насчет "Южного потока"
- Рубль пал
- Крымский мост заглох
- Джигарханян получил нож в спину
Выбор читателей
- Дмитрий Марьянов Актер
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Николай Караченцов Актер
- Мария Максакова-Игенбергс Актриса, политик
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Анастасия Волочкова Балерина