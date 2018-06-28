Армия РФ утерла нос НАТО

Эксперт оценил шансы совокупной западной группировки в случае противостояния с РФ

Вооруженные силы НАТО не смогут оказать достойное сопротивление российской армии даже с учетом помощи ВС США. Такой вывод сделал украинский военный эксперт Игорь Романенко. Он пояснил, что западные военные слишком медлительные и не способны на молниеносное реагирование на изменение позиции противника.

"Российская группировка, которая формируется для учений и составляет 100-200 тысяч человек, способна более быстро выполнить задание по продвижению, чем группировка войск НАТО, в том числе и американских, которые находятся в Европе", – заявил Романенко в эфире телеканала NewsOne.

По словам эксперта, украинские вооруженные силы и то могут более эффективно бороться с Россией.

"Когда нам предоставляют инструкторов, они изучают и наш четырехлетний опыт, так как у этих стран нет такого опыта - противостояния ВС РФ, – рассказал он. – Потенциал к быстрой войне сил НАТО и американцев ниже, чем у россиян", – констатировал Романенко.

Ранее "Утро" рассказывало о методическом пособии, которое опубликовал американский Центр по оценке и изучению опыта боевых операций армии США. В нем говорится, что Россия и Китай победят Соединенные Штаты в вооруженном конфликте, поскольку они располагают мощными средствами радиоэлектронной борьбы.