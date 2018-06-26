Необычное оружие уже направлено в Афганистан

Американская армия закупает винтовки для пейнтбола, стреляющие боеприпасами со слезоточивым газом.

Планируется, что такое оружие будет у солдат в Афганистане – с их помощью можно будет нейтрализовать противника, не убивая его, сообщает Popular Mechanics. Контракт на поставку необычного вооружения составил $650 тысяч.

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Пейнтбольное оружие приводится в действие сжатым воздухом и стреляет шариками, начиненными отравляющими веществами. Слезоточивый газ вызывает временную потерю зрения и затуманивает сознание. Сама винтовка похожа на армейский автомат M4A1.