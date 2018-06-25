РФ сотрет США с лица земли

Новые виды оружия смогут повелевать стихиями

Развитие идеи академика Андрея Сахарова поможет создать торпеду, способную вызвать гиперцунами. Такого мнения придерживается капитан первого ранга, член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков

Россия может использовать главную слабость США, их геофизическую уязвимость, рассказал Сивков НСН. Эксперт напомнил, что Америка фактически сидит на пороховой бочке: через страну проходит срединно-американский континентальный разлом, рядом с которым находится супервулкан Йеллоустон. При достаточно мощных взрывах по этому вулкану, страна может просто исчезнуть.

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"Еще можно применить способ, как предложил академик Сахаров... – взрывы сверхбольшой мощности...вдоль Атлантического океана на больших глубинах около побережья США. Эти взрывы приведут к возникновению гиперцунами высотой 400-500, а, может, и больше метров... США будут уничтожены", – добавил Сивков.



По словам военного аналитики, таким же цунами накроет и Европу. Преимущество такой торпеды заключается в том, что ее невозможно перехватить.

Системы ПРО перед ней бессильны, потому что она идет под водой. Ядерная торпеда сможет развивать скорость до 200 км/ч, и поразить ее обычными средствами противолодочной борьбы также будет нельзя.

Ранее о том, что в России могут создать сверхмощную торпеду с ядерным боезарядом рассказал РИА "Новости" один из создателей отечественного торпедного оружия Шамиль Алиев.

