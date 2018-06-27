Военные США объяснили причину поражения в войне с РФ

Новейшее вооружение не поможет американской армии

Россия и Китай имеют возможность победить США в вооруженном конфликте, поскольку они располагают средствами радиоэлектронной борьбы. Такое предупреждение сделал Центр по оценке и изучению опыта боевых операций армии Соединенных Штатов.

В пособии, написанном военными аналитиками США, пользователям предлагается представить ситуацию, когда Вашингтон вступает в вооруженное противостояние со страной, обладающей сильной армией.

"Представьте, что следующую войну США придется вести с примерно равным по силам противником, например, с Китаем или Россией, – приводит RT выдержку из пособия. – Весьма вероятно, что основным или одним из основных козырей любого из этих противников на поле боя будет использование электромагнитного излучения", – прогнозируют аналитики США. В этом случае американские вооруженные силы лишатся всех преимуществ, поскольку сигнал, поступающий от спутников, будет заглушен.

Ранее экс-глава управления систем электронной борьбы армии США Лори Бакхут признал впечатляющие результаты работы российской системы РЭБ. "У нас отличная радиоэлектронная разведка, позволяющая прослушивать противника 24 часа в сутки. Но российские возможности по подавлению нашей радиосвязи превышают наши возможности на порядок. Против их РЭБ наша система управления просто беззащитна", – заявил Бакхут.