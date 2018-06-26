НАТО сделала России военное предупреждение

Учения в Северном море имеют вполне определенный смысл

Россия должна правильно понять усиление присутствия НАТО в Норвегии: укрепление военного партнерства в этом регионе свидетельствует о том, что странам альянса не нравится складывающаяся здесь ситуация. Об этом заявил начальник штаба ВМС США адмирал Джон Ричардсон.

"Они (в России) должны смотреть на это как на мощный сигнал о том, что мы укрепляем партнерство", – приводит NRK слова Ричардсона.

Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Енсен, со своей стороны, подтвердил, что лет пять-шесть назад у Осло не было никаких опасений в плане безопасности. Но сейчас времена изменились.

"Поэтому мы создаем новое командование для Северной Атлантики и проводим больше учений с нашими союзниками", – пояснил министр. Он добавил, что Москва сейчас не должна беспокоиться: масштаб учений таков, что на них даже не распространяется требование уведомлять соседей о проведении. Однако Норвегия предпочитает поддерживать в РФ отношения предсказуемого соседа, поэтому заранее сообщила о том, что к ее берегам идет военный флот.

Противолодочные учения Dynamic Mongoose стартовали в понедельник, 25 июня, в Северном море. В нем принимают участие военные 8 стран НАТО. Мероприятие продлится до 6 июля.

Ранее в Норвегии сообщили о планах разместить на авиабазе Рюгге около Осло четыре истребителя ВВС США.