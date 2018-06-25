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НАТО проиграет России в войне за Прибалтику

Фото: flickr.com/Minnesota National Guard
Военные учения продемонстрировали бесперспективность противостояния альянса с РФ в Восточной Европе

Если Россия нападет на своих западных соседей, силы НАТО не смогут ее остановить. К такому выводу пришло американское командование после маневров, проводимых альянсом в Европе. Военные подразделения просто не успеют к театру действий – их задержит инфраструктура восточно-европейских стран и развитая там бюрократия.

Прекрасной демонстрацией, как будет идти переброска войск, служит тот факт, что из Грузии, где проходили учения НАТО, до Германии тяжелая техника США добиралась 4 месяца, пишет The Washington Post. Танки пришлось перевозить по железной дороге. Но ширина рельсов в Прибалтике не совпадает с европейской колеей. Чтобы сменить колеса, приходилось технику сгружать и загружать заново, что потребовало времени.

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В Венгрии задержка произошла из-за того, что по местным правилам бронетранспортеры должны быть  закреплены в вагонах не так, как это требуют румыны – пришлось приводить в соответствие.

Проблемы и с автомобильными дорогами. В частности, трасса из Польши в Литву – двухполосная и проходит между озерами. В результате любое ДТП надолго блокирует переезд.

Мосты в Прибалтике и Польше вообще не приспособлены для движения колонн тяжелой техники: они грозят обрушиться. Да и под ними не всегда может проехать танк – очень уж узкие.

Так что, пока основные части НАТО будут добираться до восточных границ альянса, российская армия успеет занять всю Прибалтику, резюмирует американское издание.

Вера СВЕТЛОВА
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