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Подрывные операции России напугали НАТО

Фото: mil.ru
В США придумали, как защитить членов альянса

Расчеты Запада не оправдались: за последние 10 лет Россия окрепла и стала представлять реальную угрозу европейским странам. К таким выводам пришли эксперты Института стратегических исследований армии США.

"Самая серьезная военная угроза в Европе исходит от набирающей силы России, на что указывает ряд враждебных военных, экономических, политических и тайных действий, предпринимаемых против Запада на протяжении последних десяти лет и достигших своего апогея во время вторжения на Украину в 2014 году", – приводит RT тезисы доклада.

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При этом члены НАТО не готовы дать своевременный отпор в случае нападения со стороны РФ, считают авторы документа. По их мнению, Объединенная оперативная группа повышенной готовности, которая организована в Европе как раз на такой случай, не обладает достаточной боевой мощью. Выход эксперты видят один – увеличить американское военное присутствие в Прибалтике и Польше, поскольку именно против них Россия "безжалостно использует свои возможности запугивания" в виде "подрывных операций преимущественно с малой степенью риска".

Причем пугает уже на грани фола, то есть еще немного и члены НАТО получат основание задействовать Пятую статью устава, по которой все участники альянса могут выступить в ответ на агрессию в отношении одного из них, говорится в докладе.

Такое "экспертное мнение" вызвало недоумение в Москве. "Пятая статья Устава НАТО предполагает ответ всех членов альянса в случае нападения на одну из них. Но Россия ни на кого не собирается нападать. Москва говорит НАТО, что они преступают все границы, стали двигаться на восток, создавать у российских границ базы под какими-то мифическим предлогами – и такого рода политика может привести к опаснейшим последствиям", – прокомментировал доклад военный эксперт журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков.

Напомним, что в начале лета стал известен план НАТО по созданию оперативного резерва численностью 30 тыс.человек, который должен помочь 20 тысячам военнослужащих Сил быстрого реагирования в случае "агрессии России".

Николай ВИКТОРОВ
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