НАТО сделала Россию уязвимой на Урале

Восточная часть страны беззащитна, поскольку военные силы брошены на сдерживание врага у западных границ

В то время как большинство зарубежных военных экспертов признало, что Россия значительно увеличила свою боевую мощь за последние десять лет, аналитики американского издания War is Boring нашли "ахиллесову пяту" российской армии.

По их мнению, это вся территория восточнее Урала. Военная техника в этих регионах якобы представляет собой "музей антиквариата". А всему виной – неравномерные реформы, которые привели к тому, что на западе Россия собрала мощный кулак, но восточнее оставила существенные пробелы, которыми, например, может воспользоваться Китай.

Американцы полагают, что Россия по-прежнему не готова к большой войне, хотя и козыряет новейшими видами вооружения, включая гиперзвуковое. И если отбиваться от НАТОвских и украинских танков есть чем, Дальний Восток остается практически не прикрыт. War is Boring приводит данные из статьи "Военно-промышленного курьера". В не говорится, что в Центральном и Восточном военных округах на вооружении до сих пор состоит техника 60-х годов прошлого века – ЗСУ "Шилка", БМП-1. Конечно,она может быть полезна, но не идет ни в какое сравнение с современными образцами, которые демонстрируют преимущественно на парадах.

Огромные дыры есть в системе ПВО, не хватает новых межконтинентальных ракетных комплексов "Ярс". В полной географической изоляции находятся войска на Сахалине, Курилах, Камчатке. Им будет очень сложно отбиваться от хорошо оснащенных боевых частей США и Японии. Территории от Байкала до Владивостока – постоянно держат в уме китайцы, которые обладают сейчас самым современным оружием и уже давно не равняются на Россию, а пытаются превзойти ее в боевой мощи.



Американцы признают, что Россия сильно выиграла от того, что испытала целый ряд вооружений в Сирии в боевой обстановке, однако этого недостаточно. Все силы Москва собрала на Западе, готовясь к удару НАТО, который, скорее всего, никогда и не произойдет. А вот на востоке ситуация почти катастрофическая, и если на Россию нападет Китай, придется в срочном порядке перебрасывать силы из Западного военного округа. Впрочем, по мнению российских военных экспертов, это маловероятно.

"У нас есть оперативное стратегическое командование. И оно распределяет военные силы не по принципу "за Уралом, до Урала", а по принципу прикрытия стратегических направлений", – заявил "Утру" главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский. Он признал, что большая часть сил и средств сосредоточена в западной части страны – это Западный и Южный военные округа и оперативно-стратегическое командование Север. Но сделано это по вполне понятным причинам.

"Именно там НАТО определяет Россию как своего врага и главного противника", – подчеркнул эксперт. Что касается Китая, то его военный потенциал направлен не на север, в сторону России, а на юг и юго-восток, где Пекин соперничает с США, Японией и претендует на ряд островов.

С Китаем у России налажено стратегическое партнерство, в том числе в военной сфере, есть определенные соглашения об информировании друг друга о существенной военной деятельности. Есть соглашение, которое позволяет в 100-километровой полосе в зоне границы содержать несущественные военные силы, в отличие от советского времени когда Москва была вынуждена создавать целые укрепрайоны, а Китай строил целые подземные крепости.