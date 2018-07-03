Альянс превратился в организацию для конфронтаций

Требование Вашингтона к странам Североатлантического альянса резко повысить расходы на оборону является свидетельством того, что НАТО не собирается отказываться от своей агрессивной сущности. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.



"НАТО – это дитя эпохи конфронтации, и это организация, которая создана для целей конфронтации, она полностью заточена под эти задачи. Это определяет смысл существования этой организации", – приводит слова Пескова RT.

Представитель главы государства подчеркнул, что в Москве замечают постепенное приближение военной инфраструктуры альянса к российским границам. Отношение властей нашей страны к этому процессу хорошо известно. Оно не претерпело каких-либо изменений.

Подобными речами Дмитрий Песков отреагировал на известие о том, что президент США Дональд Трамп разослал письма властям Германии, Бельгии, Норвегии и Канады с призывом увеличить военные расходы. По сведениям газеты The New York Times, в распоряжение которой попали тексты посланий, американский лидер попенял союзникам за то, что они сделали недостаточно для "разделения ответственности за коллективную оборону" даже после его, Трампа, предупреждений, которые он делал на протяжении более чем года. Теперь глава Белого дома считает себя вправе предпринять ответные действия.

"Как мы обсуждали во время вашего визита в апреле, в Соединенных Штатах растет разочарование в связи с тем, что некоторые союзники не активизировались, как было обещано. Продолжающаяся недостаточная трата средств на оборону со стороны Германии подрывает безопасность альянса и служит подтверждением правильности (такого подхода) для остальных союзников, также не планирующих выполнять их обязательства по военным расходам, так как другие видят в вас модель для подражания", – говорится, в частности, в письме канцлеру ФРГ Ангеле Меркель.

В том же дух американский лидер высказывался на днях. "Германия должна тратить больше денег, так же как Испания и Франция. Несправедливо то, как они относятся к США", – сказал Трамп. По его словам, расходы Соединенных Штатов несоизмеримо превышают взносы всех остальных членов альянса.

Президент США отметил, что вашингтонской администрации будет в дальнейшем все сложнее объяснить своим гражданам, почему "некоторые страны не вносят свой вклад в коллективную оборону НАТО в то время, как американские военнослужащие продолжают жертвовать своими жизнями за рубежом".

В сентябре 2014 г. лидеры стран, входящих в военно-политический блок, приняли обязательство в течение десяти лет увеличить свои военные расходы выше отметки в 2% от ВВП. В настоящее время лишь восемь членов НАТО тратят на оборону больше 2%. Так, военный бюджет США составляет примерно 3,58% ВВП, Германии – 1,2%. В очередной раз эта проблема будет обсуждаться на на предстоящем 11-12 июля в Брюсселе саммите НАТО.