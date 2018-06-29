Евросоюз отказался от НАТО
Германия и Франция подговорили еще семь европейских держав в создании совместного подразделения быстрого реагирования. Задача военного союза – оборона этих девяти стран, а цель – более тесное сотрудничество между Генеральными штабами.
Любопытно, что данная идея пришла меньше чем за две недели до саммита НАТО, который пройдет в Брюсселе 11 июля.
Инициативная группа "решила дать отпор американскому лидеру Дональду Трампу", пишет Focus-online. Свои действия Берлин с Парижем оправдывают тем, что Штаты уже не те, на этого хозяина Белого дома положиться никак нельзя.
Ожидается, что в кризисных ситуациях реакция военного блока последует незамедлительно. "Новый союз делает ставку на надежность партнеров", – сказано в публикации.
К ним также примкнет Британия, но после Brexit. Хотя ранее она раскритиковала европейскую интеграцию в сфере безопасности за пределами НАТО.
Отмечается, что Германия пока не собирается увеличивать "вливания" в оборонку до двух процентов ВВП, хотя Штаты на этом настаивают. "Нельзя в этой связи исключать скандального развития событий", – говорится в материале. Трамп тем временем ждет не дождется, когда "увидит цифры".
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