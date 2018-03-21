Самолеты ВКС отрабатывают удары по викингам

Во время визита главы Пентагона Джеймса Мэттиса в Осло норвежский коллега генерала Франк Бакке-Енсен воспользовался случаем, чтобы лишний раз раскритиковать Москву.

Министр также сказал об участившихся случаях российской агрессии в арктическом регионе, сообщает издание VG. При этом норвежец подчеркнул, что в правительстве внимательно следят за наращиванием военного потенциала Москвы.

Несомненно, главным поводом для беспокойства стало недавнее заявление главы норвежской разведки Мортена Хага Лунде. Тот подчеркнул, что Россия отрабатывает нанесение ударов по целям в северной части скандинавского королевства. Причем таких случаев, по словам Лунде, было как минимум три.

Ранее, 24 марта прошлого года, якобы девять российских бомбардировщиков Ту-95 совершили тактический вылет в направлении сооружений Минобороны Норвегии в городе Варде. Летчики отработали наступательные действия, а затем вернулись на базу, расположенную на Кольском полуострове.

Зачем Варде понадобился российским "медведям", как еще называют Ту-95, вполне понятно. В окрестностях этого небольшого городка расположена американская РЛС Have Stare. Формально ее задача заключается в слежении за космическим мусором, однако военные РФ и эксперты уверены, что станция, расположенная всего в 60 км от российской границы, обнаруживает пуски межконтинентальных баллистических ракет. То есть, по сути, является частью системы ПРО США. В 2020 г. в Варде планируется разместить еще одну РЛС.

Скорее всего, самолеты действительно вылетали в направлении Варде. Однако не нарушали воздушное пространство Норвегии.

Второй случай датируется маем прошлого года. По версии Лунде, российские самолеты отработали нанесение ударов по военной технике и кораблям, участвовавшим в международных учениях, которые принимала Норвегия. Согласно стандартной процедуре навстречу русским вылетели истребители ВВС Королевства, однако нарушения воздушного пространства зафиксировано не было.

Речь идет о военно-морских учениях НАТО "Eastland 17" с участием боевых кораблей Норвегии, Германии и США, включая подлодки. Дело в том, что параллельно Минобороны РФ проводило свои учения. Девятого мая свыше двадцати кораблей Кольской флотилии вышли в Баренцево море для выполнения учебных задач. Кроме того, в маневрах были задействованы армейские самолеты и вертолеты ВВС и ПВО Северного флота. Видимо, они и напугали Лунде, хотя, разумеется, никакой прямой угрозы они кораблям НАТО не несли. Военные встречаются в море далеко не первый раз, и для них это привычная работа. Подобные заявления носят откровенно политический характер. Как и в следующем случае.

Как утверждает глава Минобороны Норвегии, во время учений "Запад-2017" Россия перебросила в район Мурманской области оперативные ракетные комплексы "Искандер", которым на западе приписывают среднюю дальность. Грозное оружие находилось якобы всего в 40 км от норвежской границы. Эту информацию в Минобороны РФ не подтверждают. "Искандеры" действительно участвовали в учениях, даже был произведен боевой пуск. Но в Астраханской области на полигоне "Капустин Яр". А мишень находилась на полигоне Макат в Казахстане.

После того как Россия стала строить в Арктике военные базы и перебрасывать на север спецтехнику, Норвегия резко увеличила военное сотрудничество с США. В страну постоянно приезжают на совместные учения американские морские пехотинцы. Осло купил у Вашингтона 52 истребителя F-35, первые машины уже поступили. А недавно США заявили о намерении разместить в Норвегии уже свои истребители и противолодочные самолеты P-8 "Посейдон", хорошо знакомые российским летчикам.

Заявления Франка Бакке-Енсена выглядят откровенно политическими, ничего из ряда вон выходящего в действиях российской авиации не было. Однако, чтобы оправдать присутствие американских войск у себя в стране и немалые военные расходы – одни F-35 обошлись в $10 млрд, министр обороны Норвегии избирает подобную риторику.