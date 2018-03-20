"Зеленые береты" навострили лыжи в Арктику
Полторы тысячи "зеленых беретов" прошли подготовку в суровых льдах Аляски. Ранее аналогичные учения состоялись в Норвегии, но, видимо, в Пентагоне посчитали, что этого недостаточно, и решили испытать спецназовцев в самой северной точке США.
Как сообщает специализированный портал Military.Com со сссылкой на северное командование Вооруженных сил Соединенных Штатов, учебные бои шли при сильном морозе, в условиях штормового ветра и плохой видимости. Сложности добавлял и горный рельеф, который отнимал у бойцов последние силы.
В Пентагоне прямо заявили, что развернули учения в ответ на действия России, которая начала активно строить на севере военные базы. А также перебрасывать в этот регион специальную арктическую боевую технику. Теперь США готовятся встречать "российских захватчиков" которые, по всей видимости, захотят вернуть Аляску, проведя на полуострове референдум.
В учениях принимали участие три отряда "зеленых беретов". Два из них были составлены из коммандос "альфа-тим", специально подготовленных для боевых действий в условиях горной местности. Бойцов забросили на самый север Аляски в Барроу, где, к слову, ведется добыча нефти. Холоднее всего в этих краях именно в марте – столбик термометра опускается ниже 40 градусов по Цельсию.
Как говорится в сообщении Северного командования, "Зеленые береты" совершали походы по горной местности и оттачивали технику высадки с вертолета в условиях сильного ветра и снега. Также были испытаны новейшие средства связи, специально предназначенные для работы в условиях Крайнего севера.
В вооруженных силах США будущую войну в Арктике считают вполне реальной, так как из-за тающего льда подземные ископаемые этого региона становятся все доступнее. Из-за нефти и газа крайний север может стать ареной боевых действий между крупнейшими державами.
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