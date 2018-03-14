Война с НАТО начнется в Арктике

Учения альянса в северном регионе резко участились

Страны блока признали свое отставание от России в Арктике. Однако сдаваться они не намерены. В ближайшее время от Запада стоит ждать активных притязаний на северный регион. Об этом свидетельствуют участившиеся подледные учения натовских субмарин.



На днях главнокомандующий силами Североатлантического альянса в Европе Кертис Скапарротти встревоженно заявил о том, что активная модернизация российской армии может привести к тому, что уже через семь лет Москва не будет ни в чем уступать Вашингтону в военном плане. А под полный контроль нашей страны Арктика (если будет на то воля Кремля) может перейти уже в течение двух-трех лет. В частности, Россия может полностью прибрать к рукам Северный морской путь.

Подобные планы едва ли имеются в распоряжении Генштаба ВС РФ. Тем не менее высокая оценка российских возможностей со стороны НАТО весьма лестна для нашей страны. Впрочем, слова Скапарротти означают, что силы альянса намерены в ближайшее время нарастить военное присутствие в Арктике. А вот это уже грозит серьезной дестабилизацией международной обстановки.

Накануне Военно-морские силы США распространили информацию о проведении в море Бофорта (в районе Северного полярного круга, к северу от Аляски) совместных учений с флотом Великобритании. Моряки учатся действовать в условиях экстремально низких температур. По легенде учений, подлодки должны прорываться к берегам противника подо льдом. Ранее ничего подобного американская военная доктрина не предполагала.

В ходе маневров подлодка Hartford (проекта Seawolf) и ударная подлодка Connecticut (проекта Los Angeles) с крылатыми ракетами произвели всплытие из-подо льда. "Наличие обеих подводных лодок на поверхности является наглядной демонстрацией нашего мастерства в Арктике", – заявил командующий центром подводных боевых действий ВМС США контр-адмирал Джеймс Питтс.

Кроме того, с 5 по 11 марта крупные военные учения прошли у северных берегов Норвегии, всего в 500 км от российской границы. В них приняли участие 5 тысяч военнослужащих из США, Нидерландов, Норвегии и других стран НАТО. Основная цель учений – тренировка союзников в суровых климатических условиях Арктики.

Военный эксперт Виктор Баранец полагает, что Север может стать настоящим яблоком раздора в отношениях России и Запада. "С недавних пор там стали проводиться учения – и на льду, и подо льдом. Туда стали запускать и подводные лодки… Мы видим, что наращивание военной активности США и НАТО в арктическом регионе связано со, скажем так, "арктической гонкой", с маневрами за Арктику. Я пока не хочу называть это "схваткой за Арктику", хотя, похоже, все к тому идет", – заявил он сайту телеканала "Звезда".

По мнению Баранца, пафос американских адмиралов по поводу того, что всплытие из-подо льда якобы является выдающимся достижением подводников, совершенно неуместен. Наши военные умели это делать еще во времена СССР.

Политологи говорят, что арктическое противостояние не сулит миру ничего хорошего. "Основная цель НАТО – противостояние Российской Федерации, но вхождение в этот (арктический) регион альянса влечет за собой большую военно-политическую напряженность и недовольство арктических государств и всего мирового сообщества", – полагает эксперт Российского института стратегических исследований Анна Виловатых.