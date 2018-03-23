Арест Савченко

Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

НАТО двигает противоракеты поближе к России

Фото: wikipedia.org/U.S. Air Force
продолжениеЭстонцы замахнулись лопатами на русские танки
В Польше укрепляют систему ПРО

На фоне строительства американской системы ПРО в районе польского поселка Редзиково палки в колеса России решил вставить и Североатлантический альянс. В НАТО планируют связать наземные и корабельные средства ПВО, чтобы в реальном времени обмениваться данными разведки по зашифрованным каналам. И при необходимости единым кулаком атаковать российские корабли и наземные цели.

Возможно, таким образом Запад намерен обезопасить себя от калининградских "Искандеров", а также нового гиперзвукового комплекса "Кинжал", недавно представленного Владимиром Путиным. Альянс намерен засекать пуски российских ракет моментально, основываясь на данных самолетов-разведчиков, однако не факт, что это получится. Тем более что ракету нужно не только обнаружить, но и сбить, а это труднее всего.

По теме

Как сообщает RT, ссылаясь на запрос Минторга США, на северном побережье Польши НАТО планирует оборудовать два объекта для приема и передачи информации. Они будут связаны с командными центрами через буферную систему связи "корабль – берег – корабль", расположенную в Центре морских операций в портовом городе Гдыня примерно в 120 км от Калининграда.

Фото: wikipedia.org/U.S. Navy

В результате корабли НАТО смогут моментально обменяться информацией с наземными комплексами ПВО и наоборот. Благодаря этому военные станут оперативно предупреждать друг друга об атаках и обмениваться координатами целей. Очень полезная вещь.

Система будет работать в комплексе с другими европейскими радарами. Например, со штабом радиолокационного обнаружения и управления НАТО в Гайленкирхене. А также с аналогичным штабом в Великобритании и самолетами ДРЛО.

Североатлантический альянс значительно превосходит Россию по количеству этих самолетов. В составе ВКС РФ лишь пятнадцать А-50. Только в прошлом году совершил свой первый полет А-100, также на базе Ил-76. Серийные поставки ожидаются не раньше 2020 года. К сожалению, с начала 1990-х программу строительства этих нужных машин не финансировали должным образом.

Тем временем США собираются установить систему ПРО "Иджис" в Польше в 2020 г., как это уже сделали в Румынии. По заявлению российской стороны, в нее будут входить установки вертикального пуска, аналогичные универсальным Мк-41, которые стоят на боевых кораблях. Как известно, они могут стрелять "Томагавками". Правда, на Западе подчеркивают сугубо оборонительный характер этой системы ПРО.

Александр ИЛЬИН
новости партнеров
Загрузка...

Евросоюз вышел на тропу войны с Москвой

Брюссель отзывает своего представителя

Кошельки россиян наполнятся реальными деньгами

В этом году впервые за пять лет россияне реально почувствуют экономический подъем

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Конец света

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Проишествия

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей