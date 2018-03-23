НАТО двигает противоракеты поближе к России

В Польше укрепляют систему ПРО

На фоне строительства американской системы ПРО в районе польского поселка Редзиково палки в колеса России решил вставить и Североатлантический альянс. В НАТО планируют связать наземные и корабельные средства ПВО, чтобы в реальном времени обмениваться данными разведки по зашифрованным каналам. И при необходимости единым кулаком атаковать российские корабли и наземные цели.

Возможно, таким образом Запад намерен обезопасить себя от калининградских "Искандеров", а также нового гиперзвукового комплекса "Кинжал", недавно представленного Владимиром Путиным. Альянс намерен засекать пуски российских ракет моментально, основываясь на данных самолетов-разведчиков, однако не факт, что это получится. Тем более что ракету нужно не только обнаружить, но и сбить, а это труднее всего.

Как сообщает RT, ссылаясь на запрос Минторга США, на северном побережье Польши НАТО планирует оборудовать два объекта для приема и передачи информации. Они будут связаны с командными центрами через буферную систему связи "корабль – берег – корабль", расположенную в Центре морских операций в портовом городе Гдыня примерно в 120 км от Калининграда.





В результате корабли НАТО смогут моментально обменяться информацией с наземными комплексами ПВО и наоборот. Благодаря этому военные станут оперативно предупреждать друг друга об атаках и обмениваться координатами целей. Очень полезная вещь.

Система будет работать в комплексе с другими европейскими радарами. Например, со штабом радиолокационного обнаружения и управления НАТО в Гайленкирхене. А также с аналогичным штабом в Великобритании и самолетами ДРЛО.

Североатлантический альянс значительно превосходит Россию по количеству этих самолетов. В составе ВКС РФ лишь пятнадцать А-50. Только в прошлом году совершил свой первый полет А-100, также на базе Ил-76. Серийные поставки ожидаются не раньше 2020 года. К сожалению, с начала 1990-х программу строительства этих нужных машин не финансировали должным образом.

Тем временем США собираются установить систему ПРО "Иджис" в Польше в 2020 г., как это уже сделали в Румынии. По заявлению российской стороны, в нее будут входить установки вертикального пуска, аналогичные универсальным Мк-41, которые стоят на боевых кораблях. Как известно, они могут стрелять "Томагавками". Правда, на Западе подчеркивают сугубо оборонительный характер этой системы ПРО.