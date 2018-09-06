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"Восток-2018" превзойдут советские учения

Фото: mil.ru
Российские военные начинают, возможно, крупнейшие маневры в истории

По перегруппировке сил и размаху операций маневры "Восток-2018" даже превосходят советские учения "Запад-81", с которыми в последнее время сравнивают предстоящие маневры. Об этом на брифинге в Минобороны заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Те учения проходили на участке 650 на 550 км, было задействовано 29 дивизий. На на будущих маневрах мы уделим больше внимания перегруппировке сил, чтобы военные больше действовали на незнакомых полигонах", – сказал Герасимов.

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По его словам, подразделения перебрасывали комбинированным способом на на расстояния до 7 тыс. км, а моряки совершили переходы на дальность до 4 тыс. морских миль.

Фото: При этом российские военачальники неоднократно подчеркнули оборонительный характер учений, отметив тот факт, что в Минобороны никогда не одевают "противника" в форму, похожую на ту, что носят солдаты стран НАТО. В то время как на учениях альянса "агрессор" постоянно говорит с русским акцентом, а экипировка похожа на российскую.

Фото: Вообще, иностранных журналистов и пресс-аташе, которым уделили на брифинге основное время, больше всего интересовал вопрос, почему Россия решила провести такие масштабные учения. В Минобороны на это ответили, что учения плановые и не имеют никакого другого подтекста, кроме как проверить боеспособность российских подразделений, которая находилась не на высоте по результатам проверок 2013 года.

Только в последние годы проблемы были решены благодаря налаживанию логистики, пострадавшей после распада СССР, а также формированию батальонных тактических групп, которыми усилили полки и бригады. На данный момент в Сухопутных и Воздушно-десантных войсках 126 батальонных тактических групп, укомплектованных преимущественно контрактниками. Также увеличили количество часов налета пилотам, стаж вождения механикам-водителям, количество прыжков – десантникам. Гораздо чаще стали бывать в открытом море и моряки.

Андрей ШЕРЫХАНОВ
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