Вашингтон будет "разнюхивать" тактические схемы РФ и КНР

Крупнейшие с 1981 г. российские военные учения, в которых, помимо армии РФ, будут задействованы китайские и монгольские подразделения, могут быть полезны США. К таким выводам пришли журналисты американского издания Washington Examiner.

По их мнению, ничего нового в российско-китайском военном сотрудничестве нет, однако Вашингтон имеет редкую возможность понаблюдать, как взаимодействуют китайские и российские силы в ходе широкомасштабных маневров, когда задействованы сразу несколько родов войск.

Особый интерес для США представляют средства радиоэлектронной борьбы, а также расчеты ПВО. Пентагон будет пристально наблюдать за тактическими схемами. Кроме того, определенную выгоду Вашингтон может извлечь из переговоров Нью-Дели. США давно уговаривают Индию увеличить двустороннее военное сотрудничество, в то время как Китай является ее потенциальным противником. И теперь премьер-министр Индии Нарендра Моди наверняка оформит в голове четкий союз "Россия – Китай" и еще больше склонится к взаимодействию с Пентагоном.