Киев признал окончательное расставание с Крымом

В Москве оценили слова главы МИД Незалежной о водной блокаде полуострова

Своим заявлением о том, что киевские власти никогда не возобновят поставки воды крымчанам через Северо-Крымский канал, министр иностранных дел Украины Павел Климкин фактически расписался в принадлежности региона России. Так прокомментировал соответствующие высказывания высокопоставленного украинца глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

"Климкин заявил, что Украина никогда не будет поставлять воду в Крым. Это и есть признание факта окончательного расставания Крыма с Украиной со стороны Киева", – написал сенатор в Twitter.

Пушков высоко оценил такое качество пана Климкина, как предвидение будущего.

"Глава МИД Украины, оказывается, проницательнее, чем кажется: ему ясно, что перспективы возвращения Крыма не существует", – отметил представитель Совфеда.

Ранее сегодня украинский министр заявил, что "на оккупированную территорию вода по контракту, где написано "Крым, Россия", никогда поставляться не будет".

Крымчане поддержали пост Пушкова, подчеркнув, что им ничего от Незалежной не нужно.

"Крыму ничего не нужно от Украины, в Крыму все есть свое, полная независимость от Украины! Так, что не парься Украина!" – посоветовала пользователь под ником Лидия‏. С таким же мнением выступила некто Дарья: "Нам, крымчанам, ничего от Украины не нужно, пусть подавятся своей водой!!!!!!!"

Некоторые указали на другую сторону вопроса – экономическую.

"А когда Россия отключит Украину от своего сырья, энергетики, финансов? Ведь на российских харчах Украина может бесконечно воевать с Россией, а отрежь – не продержится и года", – считает Агент Малдеров. С ним солидарен Митридат VI Евпатор: "Зато Россия занимает первое место по инвестициям на Украину. Правда смешно?"

