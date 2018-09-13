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Министр транспорта Крыма подал в отставку

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Чиновник не отработал в данной должности и полугода

Глава Министерства транспорта республики Крым Юрий Овсянников принял решение сложить полномочия. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правительстве РК.

"Действительно, министр транспорта написал заявление (об увольнении)", – подтвердили в кабмине.

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Овсянников вступил в должность министра транспорта в мае 2018 года. До этого он возглавлял Административную дорожную инспекцию в Москве. Овсянников был уже пятым министром транспорта в Крыму с весны 2014 года.

Решение по заявлению Овсянникова еще не вынесено.

Вера СВЕТЛОВА
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