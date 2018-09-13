Министр транспорта Крыма подал в отставку

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Глава Министерства транспорта республики Крым Юрий Овсянников принял решение сложить полномочия. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в правительстве РК.
"Действительно, министр транспорта написал заявление (об увольнении)", – подтвердили в кабмине.
Овсянников вступил в должность министра транспорта в мае 2018 года. До этого он возглавлял Административную дорожную инспекцию в Москве. Овсянников был уже пятым министром транспорта в Крыму с весны 2014 года.
Решение по заявлению Овсянникова еще не вынесено.
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