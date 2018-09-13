Крым обвинили в подготовке к третьей мировой

Жителям полуострова пора искать бункеры

На Украине паника: по мнению экспертов, российские власти готовят крымчан к новой мировой войне – запускают сигналы тревоги, показывают по телевидению ролики о боевых конфликтах и ядерных бомбардировках.

Душераздирающий ролик, якобы подтверждающий милитаристские планы Москвы, опубликован на страничке "Крым. Реалии" в Facebook. Впрочем, ответы жителей полуострова на вопросы журналистов развеяли миф о якобы имеющей место милитаризации Крыма и его подготовке к третьей мировой войне.

Так, в качестве доказательства почему-то приводятся слова российского политика, который в ролике объясняет, что новых объектов гражданской обороны в Крыму не строится, модернизируются лишь те, которые были возведены раньше.

Крымчане, которых сняли на видео, признались, что войны они не боятся и о том, где расположены бомбоубежища, не знают. "У нас сейчас нормальные политики сидят. У нас, я думаю, что войны не будет", – сказал один из опрошенных. Другие ответили, что не знают о том, есть ли какие-нибудь бункеры в Симферополе. "Ракеты нас охраняют, что нам переживать? У нас оружие хорошее", – подвели итог жители Крыма.