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У берегов полуострова зафиксированы подземные толчки.
"В 9:20 на расстоянии 28 км от города Ялта, в море было... землетрясение силой около 4 баллов. Пострадавших и разрушений нет", – сообщается на сайте Главного управления МЧС России по республике.
Начальник ялтинской сейсмостанции Ирина Курьянова рассказала, что подземный удар был единичным, а опасны только серии толчков. "Поэтому никаких оснований для тревоги в настоящее время нет", – приводит слова Курьяновой сайт администрации города Ялты.
В среду, 12 сентября, землетрясение магнитудой 5,4 произошло недалеко от турецкого курортного города Анталья.
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