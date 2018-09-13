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В Крыму случилось землетрясение

Фото: GLOBAL LOOK press/Sergey Kovalev
продолжениеКрым ждут серьезные перемены
Опасность представляет последующий афтершок

У берегов полуострова зафиксированы подземные толчки.

"В 9:20 на расстоянии 28 км от города Ялта, в море было... землетрясение силой около 4 баллов. Пострадавших и разрушений нет", – сообщается на сайте Главного управления МЧС России по республике.

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Начальник ялтинской сейсмостанции Ирина Курьянова рассказала, что подземный удар был единичным, а опасны только серии толчков. "Поэтому никаких оснований для тревоги в настоящее время нет", – приводит слова Курьяновой сайт администрации города Ялты. 

В среду, 12 сентября, землетрясение магнитудой 5,4 произошло недалеко от турецкого курортного города Анталья.

Валентина МАЙОРОВА
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