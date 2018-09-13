Опасность представляет последующий афтершок

У берегов полуострова зафиксированы подземные толчки.

"В 9:20 на расстоянии 28 км от города Ялта, в море было... землетрясение силой около 4 баллов. Пострадавших и разрушений нет", – сообщается на сайте Главного управления МЧС России по республике.

Начальник ялтинской сейсмостанции Ирина Курьянова рассказала, что подземный удар был единичным, а опасны только серии толчков. "Поэтому никаких оснований для тревоги в настоящее время нет", – приводит слова Курьяновой сайт администрации города Ялты.

В среду, 12 сентября, землетрясение магнитудой 5,4 произошло недалеко от турецкого курортного города Анталья.