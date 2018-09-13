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Крым ждут серьезные перемены

Фото: GLOBAL LOOK press/Serguei Fomine
Глава республики обещал кадровую встряску

Заявление на увольнение министра транспорта Крыма Юрия Овсянникова – одно из его немногих правильных решений. Так прокомментировал отставку чиновника глава региона Сергей Аксенов.

"Задачи, которые были поставлены перед министром транспорта, не были выполнены, а принятые управленческие решения заслуживают неудовлетворительной оценки", – указал Аксенов. В частности, Овсянников не предпринял мер по "оптимизации дорожной сети и работе общественного транспорта", не смог заставить перевозчиков соблюдать расписание, старые автобусные остановки при нем так и не были заменены на новые, приводит ТАСС претензии главы республики к бывшему подчиненному.

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Надо сказать, Овсянников не проработал в должности министра транспорта РК и полугода: он был назначен лишь в мае 2018-го. А вообще с 2014 г. в Крыму сменилось 5 глав этого ведомства. Впрочем, Аксенова такая статистика не пугает.

"Многие продолжают вести счет уволенных должностных лиц. Замечу: дело не в количестве, а в качестве, – подчеркнул он. – Нам не нужны обещания, нам нужны конкретные результаты", – заявил Аксенов. В связи с этим его слова о том, что "кадровые обновления будут продолжаться и впредь", прозвучали как прямая угроза нерадивым чиновникам.

Юрий Овсянников подал в отставку по собственному желанию в четверг, 13 сентября. Ранее он возглавлял Московскую административную дорожную инспекцию, напоминает РИА ФАН.

Вера СВЕТЛОВА
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