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Дорогой Крым: что ожидает туристов на полуострове

Фото: pixabay.com
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Необычайная красота и советское прошлое, делится впечатлениями корреспондент "КП"

Регион Саки, первая линия, три звезды с трехразовым шведским столом – 70 тыс. руб. за двух взрослых и двух детей. Столько заплатила спецкор "КП" Ульяна Скойбеда за неделю в Крыму. Плюс дорога – путь на машине из Москвы в одну сторону с двумя ночевками в отеле (дети же) обошелся семейству в 25 тыс. рублей. Турция однозначно дешевле, признала Скобейда. Но уж очень ей хотелось своими глазами увидеть Крым, каким он стал после четырех лет в составе России.

Однозначный плюс – шикарные трассы и восхитительные достопримечательности.

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"Я мечтала побывать в Йеллоустонском парке и нашла здесь секвойю со стволом 9 м в обхвате,… я трогала в парке "Тайган" новорожденных львяток, а подросшие тигрята хватали фотографировавшего меня мужа за пятки: "Ой, как коты!", – удивлялся он (входной билет 900 рублей, фото – 500), я в первый раз в жизни пробовала черноморских устриц и рапанов (ресторан "Яхонт" в Кацивели, все морские гады прямо из воды, с собственной фермы, столик надо заказывать заранее, одна ракушка – 230-290 рублей)", – публикует сайт газеты "Комсомольская правда" впечатления корреспондентки.

Из минусов: неизжитое советское прошлое. Шведский стол в пансионате – одно название: "порции выдают мизерные (взрослому мужчине – один голубец), зато неограниченное количество раз. Пришедшим позже еды не хватает". Дороги в глубинке в колдобинах. Общественные туалеты – каменные развалины.

"Кассовых чеков (в гостинице) мне не дали, как будто время в Крыму – на пару десятилетий назад", – добавляет Скойбеда и делает вывод: ехать в Крым можно только из большой любви или ради истории. Если отдыхать, то дешевле и лучше в Турции.

Николай ВИКТОРОВ
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