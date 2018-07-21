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Глава подразделения "Роскосмоса" подал в отставку после шпионского скандала

Дмитрий Пайсон уходит с поста в статусе фигуранта дела о госизмене

Директор информационно-аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрий Пайсон написал заявление об увольнении, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.

По его словам, Пайсон покинет должность в начале августа, передает РИА "Новости".

Будущее подразделения "Роскосмоса" находится под вопросом, уточнил он.



Артем ВЕСЕЛЫЙ
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