Глава подразделения "Роскосмоса" подал в отставку после шпионского скандала

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Директор информационно-аналитического центра "Роскосмоса" Дмитрий Пайсон написал заявление об увольнении, сообщил руководитель пресс-службы госкорпорации Владимир Устименко.
По его словам, Пайсон покинет должность в начале августа, передает РИА "Новости".
Будущее подразделения "Роскосмоса" находится под вопросом, уточнил он.
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