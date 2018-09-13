В преступную схему вовлечен аварийный завод "Крымский титан"

Украинские власти давно и повсеместно практикуют использование двойных стандартов. Очередным примером лицемерия на государственном уровне стала ситуация с обеспечением работы завода "Крымский титан" на севере полуострова, который по-прежнему остается украинским предприятием. О хитрой схеме, на которой зарабатывает Киев, рассказал бывший замглавы УМВД по Херсонской области Илья Кива.



По словам экс-чиновника, президент Петр Порошенко лишь пиарится, заявляя, что Киев никогда не возобновит поставки воды в российский Крым. Устроенная украинской стороной экономическая блокада полуострова, по заявлениям киевских должностных лиц, не будет снята до тех пор, пока республика не вернется в состав Незалежной.

При этом украинский завод "Крымский титан" в городе Армянске, на котором в конце августа произошел выброс вредных веществ, спокойно работает на протяжении четырех последних лет и получает необходимое сырье с Украины. Это еще одна реверсная схема, благодаря которой киевский режим зарабатывает деньги, заявил Кива в эфире телеканала "112 Украина".

"Воду поставлять – нет. Это стратегическая позиция. Но вы поймите, "Титан" без продукции работать не может. А так как сырье находится на территории Украины, значит, что происходит – реверсная система: они сырье гонят в Одессу или Николаев, сажают на баржи и перетягивают в оккупированный Крым. Власть зарабатывает!" – рассказал бывший начальник областной милиции.

Служба безопасности Украины закрывает глаза на проделки Порошенко и "не отслеживает это движение". В связи с этим политик призвал украинскую власть занять "единую государственную позицию" по крымскому вопросу, сообщает РИА ФАН.

Ранее глава украинского МИД Павел Климкин пообещал, что Киев никогда не подпишет контракты на поставку воды в Крым, в которых будет указываться, что Крым – российская территория. После этих слов представители оппозиции обвинили дипломата в геноциде и потребовали его отставки.

Летом этого года Илья Кива, который возглавляет оппозиционную Социалистическую партию, заявил о том, что за четыре года у власти режим Порошенко практически уничтожил украинскую промышленность.

"Сегодня промышленность практически уничтожена. Уничтожена угольная промышленность. Теперь уничтожают химическую. Людей оставляют без работы. Десятки, сотни тысяч людей! Они отнимают у нас все — настоящее, будущее. Отнимают жизнь. Нас превратили в нищих", – сказал он, выступая на митинге у стен здания правительства. Политик добавил, что Порошенко – это "самый опасный враг" для всех украинцев, передает издание "Политека".