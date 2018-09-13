Главный сторонник прекращения транспортного сообщения Незалежной с РФ угодил в судебный капкан

В пятницу Соломенский районный суд в украинской столице будет избирать меру пресечения министру инфраструктуры Владимиру Омеляну. Об этом сегодня сообщает пресс-служба суда в своем аккаунте в Facebook.

"14 сентября 2018 в 10:00 в помещении суда по адресу: г. Киев, Вознесенский спуск, 10-Б состоится судебное заседание по рассмотрению ходатайства об избрании меры пресечения министру инфраструктуры Украины", – говорится в сообщении.

Дело будет слушать следственный судья Анна Сергиенко.

По информации "Укринформ", Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) намерена ходатайствовать для Омеляна меру пресечения в виде залога в 5 млн гривен. Ее руководитель Назар Холодницкий заявил, что не видит необходимости в задержании и аресте министра.

Ранее в четверг, 13 сентября, НАБУ сообщило пану Омеляну о подозрении в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации. По данным бюро, расходы чиновника существенно превышают его доходы. Министр же, само собой разумеющееся, данные обвинения отрицает и через соцсеть уверяет, что "невозможно найти то, чего нет".

Как напоминает телеканал "112", Национальное антикоррупционное бюро открыло расследование в отношении пана Омеляна в октябре 2017 г., получив доступ к информации о его мобильных переговорах.

Он возглавляет министерство инфраструктуры с 14 апреля 2016-го. Согласно его электронной декларации, у него имеются наличные средства в сумме $90 тыс. и €25 тысяч. Министр задекларировал квартиру в Киеве площадью 61,6 кв. м, земельный участок во Львовской области площадью 999 кв. м, гараж площадью 37,4 кв. м.

Между тем, по данным НАБУ, пан Омелян, который находится на госслужбе с 2000 г. по настоящее время, в период с 1 января 2000-го по 26 апреля 2018-го получил 2,17 млн грн официального дохода, тогда как расходы его составляли только в период с 2008-го до 26 апреля 2015-го как минимум 3,45 млн грн.

В декларации за 2015-й и 2016-й чиновник умышленно не внес сведения о внедорожнике BMW X5, фактическим владельцем которого он является, и который находился в его владении и пользовании. Кроме этого, не отражены в е-декларации за 2015 год расходы на аренду дома, в котором проживал министр и члены его семьи. Годом позже пан Омелян не задекларировал факт постоянного пользования в 2016-ом другим загородным домом и земельным участком, указывается в релизе НАБУ.

Отмечается, что в 2015 г., будучи замминистра инфраструктуры, чиновник приобрел в собственность активы, законность оснований получения которых не подтверждена доказательствами и стоимость которых значительно превышает его законные доходы.

В общем, не сладко ныне придется главному апологету полного прекращения транспортного сообщения Украины с Россией. Интересно, с какой частотой он будет продвигать свой прожект на фоне судебной тяжбы и обеления своей чиновнической чести. Ранее министр со своей идеей носился чуть ли не каждый день.

