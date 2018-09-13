Киев нашел повод запретить поезда в Россию

Незалежной не хватает пассажирских вагонов, так что нечего ездить к "москалям"

Украина получит огромные преимущества от прекращения железнодорожного сообщения с Россией. В этом убежден министр инфраструктуры Республики Владимир Омелян, который становится все более одержим идеей окончательно закрыть границы с РФ. Чтобы убедить сограждан в необходимости такого шага, он приводит абсурдные доводы.



По словам чиновника, сейчас украинские поезда ездят в гости к "агрессору", в то время как Незалежной "хронически не хватает" вагонов для внутренних перевозок. Поэтому зарубежные поезда нужно отменить. Украинцам незачем ездить в Москву. Пусть лучше катаются в Жмеринку.

"Мы исходим из того, что у нас есть огромный неудовлетворенный внутренний спрос на железнодорожные перевозки... Для нас логично тогда 80 поездов, которые ездят в российском направлении, переориентировать на внутренний рынок или в западном направлении. А это более 200 вагонов ежесуточно. Я считаю, что они существенно повлияют на картинку перевозок на Украине", – заявил чиновник в эфире украинского "Пятого канала".

Омелян посетовал на то, что в правительстве по данному вопросу нет единой позиции. То есть в число министров наверняка затесались российские агенты, которые препятствуют перекрытию границ с враждебной страной.

"Я бы хотел, чтобы это решение было принято на уровне правительства, но по времени я пока не готов комментировать. У нас есть своя позиция, она обсуждается", – заключил он.

Чиновник, ранее пообещавший, что после прекращения железнодорожного сообщения в Россию будут ходить "только медведи", уже жаловался не дефицит подвижного состава. "Эти восемь поездов, ныне курсирующих в российском направлении, могли бы стать существенным облегчением для украинских граждан, которые хотят путешествовать внутри страны, и генерировали бы не менее прибыль, а допускаю, и больше, чем они сейчас генерируют в восточном направлении", – говорил он в начале недели.

Пока министр инфраструктуры сражается с мельницами, над ним нависла серьезная угроза уголовного преследования. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) заявило о том, что чиновник подозревается в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации.

Следствие выяснило, что Омелян за 18 лет на государственной службе получил 2,17 млн грн (5,3 млн руб. по нынешнему курсу) официального дохода, но его расходы только в период 2008-2015 гг. составили по меньшей мере 3,45 млн грн (8,43 млн руб.), передает "Левый берег".

После "революции достоинства" чиновник начал действовать с еще большим размахом. В 2015 г., будучи еще заместителем министра инфраструктуры, Омелян приобрел внедорожник BMW X5 и указал наличие $90 тыс. и €25 тысяч. Общая стоимость этих активов на то время превысила 4 млн грн (9,77 млн руб. по нынешнему курсу). За 2016 г. чиновник не отчитался в декларации о происхождении 8,024 млн грн (19,6 млн рублей). Все вместе это может потянуть на весьма солидное наказание.

Омелян отбивается от подозрений на своей страничке в Facebook. "Если это самые большие "преступления", которые смогли мне инкриминировать за время моей работы министром, то мне не стыдно смотреть в глаза ни нашим гражданам, ни иностранным партнерам, ни руководству страны. В то же время хочу напомнить, что в УЗ (государственная железнодорожная компания "Укрзализныця") ежегодно исчезает бесследно больше 15 млрд грн., как заходили "Раянэйр", подписывался контракт с GE, проводилось дноуглубление – не знает только ленивый. Но на это времени нет, есть другие важные цели. Приветствую, выборы начались", – написал министр.