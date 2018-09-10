Самим мало: Киев порвет сообщение с Москвой из-за нехватки вагонов

Выяснилась реальная цель прекращения железнодорожной связи с Россией

Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что страна не понесет убытков в результате отказа от железнодорожных перевозок на территорию РФ. Он убежден, что соборная даже окажется в выигрыше – пассажирские вагоны, которых так не достает "Укрзализныце", можно будет использовать внутри Незалежной.

Больше всего от дефицита вагонного парка страдают дороги, ведущие на запад Украины.

"Эти восемь поездов, ныне курсирующих в российском направлении, могли бы стать существенным облегчением для украинских граждан, которые хотят путешествовать внутри страны, и генерировали бы не менее прибыль, а допускаю, и больше, чем они сейчас генерируют в восточном направлении", - считает Омелян, слова которого приводит ТАСС в понедельник, 10 сентября.

Он снова проговорил свою любимую мантру о том, что продолжает придерживаться мнения о прекращении сообщения с Россией. При этом не смог назвать сроки принятия такого решения, однако обещал сразу же сообщить эту радостную новость для украинцев.

Напомним, по данным "Укрзализныци" наибольшую прибыль в 2017 г. компании принесли поезда, едущие в обе российские столицы. Состав Киев-Москва заработал 154,5 млн гривен ($5,5 млн), Одесса-Москва принесла компании почти 99 млн гривен ($3,5 млн), а Киев-Санкт-Петербург – 20,6 млн гривен ($736 тыс).

Конечно, понятно, желание Омеляна решить проблему нехватки пассажирских вагонов именно таким своеобразным способом – лишить граждан страны активно перемещаться в Россию, поскольку у "Укрзализныци" нет денег не то, что на закупку нового подвижного состава, но и на ремонт уже существующего. Поэтому там ничего лучше не придумали, как за счет украинцев пополнить мошну компании – сегодня стало известно о подорожании билетов вдвое к концу текущего года.

